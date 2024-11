Panamá anulará el registro en su flota mercante de buques gaseros sancionados

Desde el pasado 18 de octubre está vigente un decreto en Panamá que ordena la cancelación de naves o propietarios registrales incluidos en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU.; en la lista de Personas y Entidades relacionadas con el terrorismo y su financiamiento y en la de buques designados por los comités del Consejo de Seguridad de la ONU.

También de las embarcaciones que aparezcan en las listas de sanciones de la Unión Europea o ‘EU Consolidated Financial Sanctions List’, y en la lista de sanciones del Reino Unido o ‘Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK’.

La OFAC informó en septiembre pasado sobre la inclusión en su lista de “siete naves con bandera panameña” por su participación en el envío de petróleo crudo y gas licuado de petróleo iraní a Siria y el este de Asia en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF) y Hizbulá.