Panamá confirma: un proyectil impactó en un buque mercante de su bandera en Ormuz

Por: EFE

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó en las últimas horas que el buque ‘On Peace’, de bandera panameña, recibió un impacto de un proyectil de origen desconocido al ser atacado en aguas internacionales, lo que dejó doce tripulantes heridos, diez de los cuales se evacuaron para recibir atención médica.

La Real Fuerza Aérea de Omán (RAFO, por sus siglas en inglés) confirmó que evacuó a diez miembros de la tripulación del buque, que sufrió un incendio a bordo tras un ataque frente a las costas omaníes del estrecho de Ormuz.

Según un comunicado de la AMP, el incidente ocurrió el pasado 5 de octubre, cuando la embarcación se encontraba en tránsito desde el puerto de Sitrah, en Baréin, hacia Fudjayra, en los Emiratos Árabes Unidos.

La entidad señaló que todos los miembros de la tripulación se localizaron e identificaron y que no se registró contaminación marina ni daños ambientales como consecuencia del impacto.

Los diez marinos evacuados de manera segura del buque se encuentran en tierra recibiendo tratamiento en un centro médico, amplió el comunicado.

La embarcación está recibiendo asistencia y remolque hacia el puerto de Shinas, en Omán, donde se someterá a una evaluación técnica para determinar la magnitud de los daños estructurales.

La AMP indicó que mantiene un seguimiento directo del caso y comunicación permanente con las autoridades locales, los operadores y la empresa armadora del buque, dentro de sus competencias como Estado de abanderamiento.

Asimismo, la Dirección General de Marina Mercante reiteró que la prioridad del Estado panameño es preservar la integridad física de la gente de mar y la seguridad de la navegación global, afectada particularmente por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El conflicto entre Washington y Teherán estalló a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, lo que derivó en el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra se comercializaba alrededor del 20 % de los hidrocarburos mundiales.