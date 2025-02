Panamá: fervor patriótico en defensa del Canal con 'siembra de banderas'

En ambas protestas pacíficas, que preceden la llegada a Panamá del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio , resonaron consignas en defensa de la soberanía nacional como "¡Un solo territorio, una sola bandera!", "¡Colonia americana, no!", "¡Panamá es libre y soberana!".

Dixon hizo un repaso de las nacionalidades que participaron en la edificación del canal, y de paso desmintió la cifra dada por Trump de 38.000 muertos en su forja, cuando en realidad "no pasaban de 5.000", afirmó la exmagistrada, que también tildó de falso que los chinos sean una amenaza para el canal y el país.

Rubio por su parte ha sugerido que el uso que China hace del Canal supone una violación a los términos de la entrega de esa vía interoceánica a los panameños.

En esta jornada de siembra de banderas, protagonistas de la gesta del 9 de enero de 1964 que fueron estudiantes del colegio Instituto Nacional se manifestaron en defensa de la soberanía y proclamaron que la vía acuática "será de Panamá siempre".

"No vamos a ser parte de un Estado asociado (de EE.UU.), no lo vamos a permitir, y la presencia de ellos aquí hay que rechazarla de plano, por los medios diplomáticos porque no tenemos fuerzas militares, pero hay que hacerlo", expresó uno de los manifestantes.

Aida Torres, de la Asociación de Comunidades del Área del Canal, dijo a EFE que ella y los miembros de esta agrupación asistieron a la siembra de banderas para "reafirmar de que el canal es nuestro", sobre todo "ante las amenazas que surgen desde los Estados Unidos" de recuperarlo, ante lo cual, afirmó, "estamos dispuestos a defenderlo".

Sin embargo, Torres expresó que la población "siente que las riquezas del canal no se han transferido al desarrollo del país, y que a pesar de las riquezas del canal es un país de pobreza; eso es una realidad, pero que no nos hace ser un vende patria, no nos hace pensar que vamos a entregar el canal de Panamá".

"El canal de Panamá es para nosotros nuestra identidad, representa la lucha de este pueblo por muchos años para liberarse de un enclave colonial", remarcó la activista.