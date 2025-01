El presidente de Panamá ‘confía’ en que polémica sobre el Canal será ‘superada’

Por Agencia EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, “confía” en que la crisis en torno a las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, por “recuperar” el canal será “superada” porque “no hay fundamento para una confrontación”, a pocos días de la llegada del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

“Estas son mis reflexiones ante un momento histórico, delicado, de la política internacional del país con los EE.UU., que espero y confío que va a ser superado. Tengo plena confianza en ello. No me interesa ningún tipo de pugna, ningún tipo de confrontación. Primero porque no hay fundamento para una confrontación”, sostuvo Mulino durante su conferencia de prensa semanal.