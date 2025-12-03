Panamá fortalece vínculos comerciales y de inversión con Sudáfrica

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com La más reciente edición del Panamá Week en Sudáfrica se convirtió en un escenario clave para estrechar vínculos económicos entre ambos territorios. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, encabezó la delegación panameña en un foro empresarial que reunió a representantes del sector público y privado de Sudáfrica, Angola y otros países interesados en abrir nuevas líneas de cooperación. Durante el encuentro, Moltó delineó por qué Panamá se consolida como un punto estratégico para compañías sudafricanas que buscan ganar terreno en América Latina y el Caribe. La misión, según explicó, busca reforzar el diálogo bilateral y, al mismo tiempo, mostrar la capacidad del país centroamericano para servir como trampolín logístico y comercial hacia mercados de alto crecimiento en la región.

El ministro destacó que Panamá ofrece rutas ágiles y eficientes para las empresas que desean expandirse hacia el hemisferio occidental. Subrayó, además, que el objetivo no solo es ampliar el intercambio, sino también construir una relación más simétrica, donde ambos países se beneficien a través de mayores inversiones, flujos comerciales y transferencia de valor agregado. “Queremos un vínculo más amplio, con oportunidades reales para ambos lados”, enfatizó. Uno de los puntos que generó más atención entre los asistentes fue la similitud estratégica entre Panamá y Sudáfrica. Mientras el primero funciona como un nodo financiero y logístico en el continente americano, el segundo actúa como la principal plataforma industrial y comercial del África austral.