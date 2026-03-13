El Salvador invertirá US$135 millones en proyectos de conectividad

Finanzas

El Programa contempla también la implementación de tecnología de punta para la gestión del tráfico urbano, mediante un sistema ITS que incluye la instalación de 240 cámaras

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Hacienda de El Salvador suscribieron el convenio de préstamo por US$135 millones correspondiente al Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase I, un hito que marca el inicio concreto de una de las inversiones en conectividad más significativas para el país en los últimos años. Las intervenciones abarcan tres áreas estratégicas: la Ruta LIB12S entre CA04S y Nuevo Cuscatlán, el Bulevar Constitución y el Bulevar Los Próceres, vías que concentran diariamente el tránsito de cientos de miles de personas en el Área Metropolitana de San Salvador y la zona costera del país.

Las obras incluyen la construcción o rehabilitación de 15 distribuidores de tránsito y se ampliará la Ruta LIB12S, incrementando su capacidad de 2 a un máximo de 6 carriles, además de incorporar un paso peatonal a desnivel. Para proteger propiedades y calles colindantes, se construirán 800 metros de muros de contención, y se rehabilitarán más de 5,300 metros de sistemas de drenaje mayor y menor. En conjunto, estas intervenciones reducirán en un tercio el tiempo promedio de desplazamiento en los corredores intervenidos, pasando de 26 a 17 minutos.