Panamá permanecerá en lista europea de países no cooperantes en materia fiscal

POR EFE

El Gobierno de Panamá afirmó este jueves que el país centroamericano permanecerá en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), que será revisada este mes, pero que trabaja de forma coordinada con los sectores involucrados para lograr su futura exclusión.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo en un comunicado que "la Unión Europea hará su periódica actualización del mes de octubre, de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, en la cual Panamá continuará siendo mencionada".

"Estamos trabajando de manera coordinada con todos los actores involucrados con el objetivo de salir de esta lista, tal como lo hicimos con la lista de blanqueo recientemente. Este no es un trabajo improvisado, requiere de tiempo, revisión y coordinación con los socios estratégicos involucrados, alineando las mejores prácticas en el ámbito tributario global", señaló la cartera panameña.