Panamá: Sector logístico pide ajustar precio de fletes ante inestabilidad en Medio Oriente

Por revistaeyn.com
El Consejo Empresarial Logístico (COEL) de Panamá alertó que el sector logístico empieza a ver señales de los impactos que puede traer el conflicto en Medio Oriente en el país.
Los impactos se reflejan en el costo de fletes y combustibles, tanto marítimos como terrestres.
El gremio recomienda a la industria logística activar las cláusulas de combustible incluidas en los contratos de transporte terrestre, mecanismo que permite ajustar los precios de los fletes conforme a las variaciones del diesel. Estas cláusulas suelen activarse cuando el aumento supera el 12 % o 15 %, y se desactivan cuando el precio vuelve a bajar.
Ángel Sánchez, presidente del COEL, explicó a La Estrella de Panamá, que los efectos podrían sentirse en unos 80 días, cuando se cumpla el ciclo de pedidos provenientes de Asia.
“Estos costos al final son de traspaso, y se verán reflejados en el supermercado, igual que ocurre con una vía de transporte ineficiente”, señaló.
MAYOR TRÁNSITO EN CANAL DE PANAMÁ
El presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez, destacó que las tensiones en el estrecho de Ormuz han redireccionado rutas marítimas hacia el Canal de Panamá.
Actualmente, ya se genera un incremento de entre cuatro y cinco tránsitos diarios respecto a años anteriores.
El conflicto en esta zona inició en febrero y ha paralizado parcialmente una de las rutas más importantes del comercio mundial de hidrocarburos, generando un alza global en el precio del petróleo y el diésel.
Por Ormuz transita cerca del 20 % de los hidrocarburos mundiales. Su bloqueo afecta directamente la oferta global de petróleo y gas.
Por su parte, el presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), Ricardo Lince, coincidió en que el conflicto internacional genera oportunidades y retos para el país.