Panamá: Sector logístico pide ajustar precio de fletes ante inestabilidad en Medio Oriente

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Recomienda a la industria activar las cláusulas de combustible incluidas en los contratos de transporte terrestre, mientras siga la incertidumbre.

Por revistaeyn.com El Consejo Empresarial Logístico (COEL) de Panamá alertó que el sector logístico empieza a ver señales de los impactos que puede traer el conflicto en Medio Oriente en el país. Los impactos se reflejan en el costo de fletes y combustibles, tanto marítimos como terrestres. El gremio recomienda a la industria logística activar las cláusulas de combustible incluidas en los contratos de transporte terrestre, mecanismo que permite ajustar los precios de los fletes conforme a las variaciones del diesel. Estas cláusulas suelen activarse cuando el aumento supera el 12 % o 15 %, y se desactivan cuando el precio vuelve a bajar.

Ángel Sánchez, presidente del COEL, explicó a La Estrella de Panamá, que los efectos podrían sentirse en unos 80 días, cuando se cumpla el ciclo de pedidos provenientes de Asia. “Estos costos al final son de traspaso, y se verán reflejados en el supermercado, igual que ocurre con una vía de transporte ineficiente”, señaló.

MAYOR TRÁNSITO EN CANAL DE PANAMÁ

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez, destacó que las tensiones en el estrecho de Ormuz han redireccionado rutas marítimas hacia el Canal de Panamá. Actualmente, ya se genera un incremento de entre cuatro y cinco tránsitos diarios respecto a años anteriores.