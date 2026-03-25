Informe: Comercio mundial de mercancías crecerá 2,6 % anual hasta 2029

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El informe DHL sobre Conectividad Global 2026 apunta que la globalización se mantiene "en un nivel históricamente alto", a pesar de la escalada de las tensiones geopolíticas, el aumento de los aranceles estadounidenses y una incertidumbre sin precedentes sobre las futuras políticas comerciales.

Por revistaeyn.com Los recientes aumentos de los aranceles estadounidenses ralentizarán modestamente el crecimiento del comercio en 2026, pero no que lo detengan, es una de las principales conclusiones del Informe DHL sobre Conectividad Global 2026, publicado por DHL y la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Se prevé que el comercio mundial de mercancías crezca una media del 2,6 % anual hasta 2029, en línea con la última década.

Una de las razones por las que el comercio puede seguir creciendo a pesar de las subidas de aranceles de Estados Unidos es que la mayor parte del comercio no implica a EEUU. En 2025, el 13 % de las importaciones se dirigieron a EEUU, y el 9 % de las exportaciones salieron de EEUU. Además, muchos países están buscando nuevos acuerdos comerciales para asegurarse el acceso a mercados alternativos. El informe apunta que la globalización se mantiene "en un nivel históricamente alto", a pesar de la escalada de las tensiones geopolíticas, el aumento de los aranceles estadounidenses y una incertidumbre sin precedentes sobre las futuras políticas comerciales. El informe realiza un seguimiento de la globalización en una escala del 0% (sin flujos transfronterizos) al 100% (las fronteras y la distancia no tienen ningún impacto). El nivel mundial de globalización se situó en el 25 % en 2025, en línea con el récord alcanzado en 2022.