CAF destinará US$12.000 millones a la transformación digital en Latinoamérica

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La CAF duplicará el monto de financiamiento hasta 2031 como parte de su Agenda de Transformación Digital, al tiempo que explicó que "trabajará con aliados financieros y el sector privado para movilizar recursos adicionales que estén a la altura de la magnitud del desafío".

Por Agencia EFE El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció que invertirá US$12.000 millones al financiamiento de proyectos de transformación digital en la región, durante los próximos cinco años. La institución comunicó su propósito durante el Foro Internacional 'Digitalizar para transformar. Tecnología e innovación para el desarrollo de América Latina y el Caribe', realizado en la capital chilena con la presencia de autoridades de varios países latinoamericanos.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, inauguró el evento, realizado en el Metropolitan Santiago Convention & Event Center, donde invitó a los países de la región a no ser "consumidores pasivos" de las nuevas tecnologías, sino a integrarlas para desarrollar oportunidades con la inteligencia artificial (IA). "Ningún país de América Latina y el Caribe puede incidir por sí solo en las reglas que definirán el futuro de la inteligencia artificial. Una región coordinada puede compartir capacidades, convertir soluciones locales en bienes regionales y negociar desde una posición más sólida", aseguró Díaz-Granados en su discurso de apertura. La CAF duplicará el monto de financiamiento hasta 2031 como parte de su Agenda de Transformación Digital, al tiempo que explicó que "trabajará con aliados financieros y el sector privado para movilizar recursos adicionales que estén a la altura de la magnitud del desafío". "Las decisiones sobre gobernanza de datos, acceso al cómputo, estándares, empleo y seguridad no pueden tomarse sin la participación de nuestra región", añadió Díaz-Granados.