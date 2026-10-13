El papa León XIV fue operado de un tumor maligno pulmonar

Por revistaeyn.com / Agencia EFE

El Vaticano dio a conocer el primer parte médico del papa León XIV tras haber sido operado del nódulo en un pulmón. El pontifíce había ingresado este martes al mediodía al Policlínico Gemelli de Roma.

“El Santo Padre fue sometido, según lo programado, a una cirugía torácica para lograr una extirpación completa de la lesión. Se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía asistida por video”, comienza el comunicado.

En ese sentido, señaló: “El examen confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba de los estudios”.

Según detallaron, la intervención duró 90 minutos, aunque estuvo en el quirófano durante aproximadamente tres horas: “El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones”.

“Tras la cirugía, el Papa despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta”, agregó.

“El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología estuvo integrado por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello”, concluyó el parte médico.

Con información de TN