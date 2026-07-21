Panamá y China acuerdan renovar un acuerdo marítimo

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El llamado Acuerdo de Transporte Marítimo fue firmado en 2017, meses después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, en detrimento de Taiwán, y está por vencerse este año tras su anterior renovación en 2021.

Por Agencia EFE Panamá y China "procederán con los trámites de renovación" de un acuerdo marítimo tras una reunión entre autoridades de ambos países y en medio de una desescalada de la tensión bilateral por un conflicto portuario y mercante, informó el Gobierno panameño. "Del 16 al 17 de julio de 2026, delegaciones de la República de Panamá y la República Popular China sostuvieron negociaciones en Pekín sobre la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo China-Panamá y alcanzaron un consenso sobre los temas pertinentes. Ambas partes procederán con los trámites de renovación", indicó sin más un breve comunicado de la Cancillería panameña.

El llamado Acuerdo de Transporte Marítimo fue firmado en 2017, meses después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, en detrimento de Taiwán, y está por vencerse este año tras su anterior renovación en 2021. El convenio otorga a los buques de bandera de Panamá, que tiene una de las flotas mercantes más grande del mundo, el estatus de 'Nación Más Favorecida' en los puertos chinos, lo que implica una serie de ventajas como tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles. La renovación de dicho acuerdo sucede después del aumento de buques panameños detenidos en puertos en China, una situación devenida después de la salida en febrero pasado del operador chino CK Hutchison de dos puertos cercanos al Canal de Panamá porque la concesión fue anulada por inconstitucional por el Supremo panameño.