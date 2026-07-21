El presidente de Guatemala resalta aumento de inversión extranjera y exportaciones

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En los cinco primeros meses del año, en comparación con el mismo lapso de 2025, las exportaciones crecieron un 5,5 % para llegar a US$7.199 millones y la inversión extranjera directa (IED) en 6,88 % para totalizar US$529 millones.

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, resaltó el aumento de las exportaciones y de la inversión extranjera en el país, lo que representa un crecimiento "innegable" de la economía local. Arévalo de León citó los resultados de los cinco primeros meses del año, en comparación con el mismo lapso de 2025, según los cuales las exportaciones crecieron un 5,5 % para llegar a US$7.199 millones y la inversión extranjera directa (IED) en 6,88 % para totalizar US$529 millones.

"Estos son resultados que se lograron con el liderazgo de un Gobierno eficiente", aseguró Arévalo de León en una rueda de prensa. En opinión del presidente, el crecimiento de la economía "está trayendo más empleo y desarrollo", lo que se ha visto reflejado en un aumento de afiliados al Seguro Social guatemalteco. De igual manera, Arévalo de León considera que Guatemala "es un socio confiable y el mundo lo reconoce". Los datos oficiales de exportaciones divulgados la semana pasada establecen que los productos más importantes según su participación en el valor total de las ventas al exterior en 2026 han sido el café con US$892 millones en ventas (un 12,4 % del total), seguido por los artículos de vestuario con US$665 millones (9,2 %).