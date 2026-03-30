Petróleo cierra por encima de los US$100 por primera vez desde 2022

Por revistaeyn.com

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este lunes un 3,25 % y superó los 100 dólares el barril por primera vez al cierre desde julio de 2022, impulsado por la guerra en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,24 dólares con respecto al cierre anterior, hasta los 102,88 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy a Irán que Estados Unidos destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jarg a menos que se reabra el estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca insistió este lunes en que las subidas del crudo derivadas de los ataques estadounidense e israelíes sobre Irán suponen una "fluctuación a corto plazo" en los precios de los carburantes y en que el Gobierno de Donald Trump está abordando la situación "día a día".

"Entendemos la situación. Estamos vigilando de cerca esta fluctuación a corto plazo en los precios del petróleo y del diésel", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser preguntada por qué mensaje envía la Administración a los camioneros estadounidenses que están pagando más de 5,30 dólares por galón de diésel, más de un 40 % más que a final de febrero, cuando arrancó la guerra.

Leavitt subrayó que desde entonces el Gobierno estadounidense ha anunciado varias y "contundentes medidas" para "brindar estabilidad al mercado energético mundial", refiriéndose a la liberación de reservas estratégicas, a la suspensión temporal de la Ley Jones, que exige que el transporte de mercancías entre puertos estadounidenses se realice en embarcaciones nacionales, o al levantamiento de sanciones a crudo iraní o ruso.

"El mensaje general, tal como hemos reiterado en repetidas ocasiones, es que se trata de acciones (en referencia a los ataques contra Irán) y fluctuaciones de precios a corto plazo que buscan el beneficio, a largo plazo, de poner fin a la amenaza que Irán representa para EE.UU., para nuestras tropas y para nuestros aliados en la región", destacó.

La portavoz puntualizó asimismo que la guerra contra Irán busca "garantizar que este régimen (iraní) deje de controlar el libre flujo mundial de energía a través del estrecho de Ormuz, un asunto que la Administración ya está abordando día a día".

Además, el mandatario declaró que Irán permitiría el paso de otros 20 buques petroleros a través de esta estratégica ruta, por la que fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural.

Sus declaraciones impulsaron los precios del crudo, según medios especializados. El Texas ha subido en un mes un 46 % por la guerra en Oriente Medio.

La guerra en la región, que comenzó con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, entra hoy en su quinta semana mientras las negociaciones para poner fin a la guerra parecen seguir bloqueadas.

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, llevaron a cabo este fin de semana ataques contra territorio israelí y expresaron su intención de continuar sus operaciones "en los próximos días" hasta que el Ejército del Estado israelí detenga operaciones militares contra Irán, el Líbano, Irak y los territorios palestinos ocupados.

La posición geográfica del grupo a lo largo del mar Rojo, especialmente cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, le otorga la capacidad de perturbar uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

Ataques anteriores contra buques que transitaban por la zona obligaron a las navieras a desviar sus rutas para evitar el sur de África, lo que subraya las implicaciones económicas globales de la escalada hutí.