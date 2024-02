Población Económicamente Activa de Panamá cae a 56,7 % por desempleo juvenil

Por revistaeyn.com

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), la Población Económicamente Activa (PEA) de Panamá registró la mayor caída en 16 años, ya que pasó de 62,7% en el 2007 a 56,7 % en 2023. Además de un aumento de la Población No Económicamente Activa (personas que no trabajan y no buscan empleos) de 37,3 % en el 2007 a 43,3 % en el 2023.

La caída de la PEA obedece a que la población de 15 años y más ha crecido más rápido a través de los años: en el 2007 esta representaba el 70 % de la población total (proyectada) mientras que en el 2023 representó el 91 % de la población total, recoge el IV informe de Calidad Vida de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y el observatorio Panamá, ¡cuéntame!, en la que brindan una radiografía del mercado laboral.