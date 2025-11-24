Presidentas Sheinbaum y Xiomara Castro se reunirán para “profundizar” relaciones y cooperación

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que durante su reunión espera hablar con Castro sobre temas de actualidad de América Latina y el Caribe, y destacó que ambas se han convertido en “buenas amigas”.

“El día de mañana la recibimos con una visita formal de nación a nación, estado a estado. Hacemos la celebración como siempre lo hacemos (...) Después ya va a ser una serie de reuniones privadas que vamos a tener. Hermanando todavía más la buena relación que hay con nosotros ”, señaló la mandataria mexicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibirá el martes a su homóloga hondureña, Xiomara Castro , quien inició este lunes una visita oficial al país, en un encuentro destinado a profundizar la relación bilateral y fortalecer la cooperación entre ambos países, y que se produce a menos de una semana de las elecciones presidenciales en Honduras.

Recordó que la gobernante hondureña está por cerrar su gestión en la presidencia de aquel país, por lo que señaló que planea un reconocimiento al trabajo hecho por Castro.

Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para las elecciones presidenciales el próximo domingo, 30 de noviembre, para elegir al sucesor o sucesora de Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años.

Sheinbaum adelantó que la recepción de Castro incluirá los honores propios de una visita de Estado y una agenda de alto nivel para consolidar la relación política y diplomática.

Hay “mucha relación” con Honduras en diversos ámbitos y “pretendemos que continúen”, remarcó.

Según la presidenta mexicana, el objetivo central es “hermanar todavía más la buena relación” que mantienen ambos gobiernos.

La visita de Castro ocurre en un contexto de creciente coordinación entre México y Honduras en temas como migración, desarrollo regional, derechos humanos y cooperación para el bienestar.

Ambos gobiernos mantienen una relación cercana en el marco del Plan de Desarrollo Integral impulsado por México para atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica.

Durante la jornada oficial en Palacio Nacional, se prevé que ambas mandatarias sostengan encuentros privados y ampliados con sus equipos de trabajo para revisar proyectos conjuntos, mecanismos de cooperación y nuevas oportunidades de colaboración bilateral.

El encuentro también busca reforzar los lazos políticos entre los dos países, que en los últimos años han mantenido posiciones coincidentes en foros regionales y multilaterales, especialmente en materia de integración latinoamericana.

Sheinbaum señaló que tras el encuentro se emitirá una declaración conjunta a través de un comunicado, pues no prevén otorgar una conferencia de prensa al respecto.