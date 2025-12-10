Centroamérica & Mundo

Segundo de Kristi Noem sería el nuevo embajador de EEUU en El Salvador, según CBS News

El nombramiento de Troy Edgar llegaría en un momento de acercamiento entre Washington y San Salvador.

POR EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea designar al subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Troy Edgar, segundo de Kristi Noem, como nuevo embajador en El Salvador, de acuerdo con varias fuentes consultadas por CBS News. Según las dos fuentes citadas por la cadena estadounidense, la designación no requeriría una nueva aprobación del Senado, por lo que su llegada a la legación diplomática podría concretarse pronto, aunque por ahora no se ha fijado una fecha de inicio. La Casa Blanca y el DHS declinaron no se han pronunciado sobre la posible designación, mientras que funcionarios consultados destacaron la buena relación laboral entre Edgar y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El Salvador ha adquirido un rol central en la ofensiva migratoria de la Administración Trump. En marzo, el mandatario invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, un estatuto de guerra del siglo XIX, para enviar a migrantes detenidos a una prisión de máxima seguridad en ese país, muchos de ellos acusados por Washington de vínculos con la pandilla venezolana Tren de Aragua, pese a que varios no tenían antecedentes penales. Un informe de organizaciones de derechos humanos publicado en noviembre concluyó que la deportación y el trato a más de 200 venezolanos recluidos en El Salvador constituyeron detención arbitraria, tortura y desaparición forzada bajo el derecho internacional. El nombramiento de Edgar llegaría en un momento de acercamiento entre Washington y San Salvador.

¿QUIÉN ES TROY EDGAR?