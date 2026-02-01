Presidentes centroamericanos felicitan a Laura Fernández por ganar elecciones Costa Rica

Centroamérica & Mundo

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica, en las que registró un apoyo del 49,61 % tras el escrutinio del 69,4 % de las mesas.

Por EFE Laura Fernández gana la presidencia de Costa Rica y recibe felicitaciones de sus próximos homólogos centroamericanos. Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien, por medio de X, felicitó este domingo a la oficialista, cuando lideraba con el 53,1 % de votos válidos y un amplio margen las elecciones presidenciales de Costa Rica para el período 2026-2030, y le deseó "el mayor de los éxitos" como gobernante "electa".

Bukele dijo que llamó por teléfono a Fernández y le deseó "el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica". Luego del presidente salvadoreño, el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo a la derechista Laura Fernández por su triunfo en las elecciones presidenciales de Costa Rica y le invitó a seguir "trabajando juntos". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE "Felicito a @laurapresi2026 por su triunfo. Le deseo éxitos en su gestión y la invito a seguir trabajando juntos, cada vez más integrados, en beneficio de nuestros países", expresó Mulino en su cuenta de X.