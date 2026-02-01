Centroamérica & Mundo

Presidentes centroamericanos felicitan a Laura Fernández por ganar elecciones Costa Rica

La candidata del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Costa Rica, en las que registró un apoyo del 49,61 % tras el escrutinio del 69,4 % de las mesas.

  • Presidentes centroamericanos felicitan a Laura Fernández por ganar elecciones Costa Rica

    La candidata derechista del Partido Pueblo Soberano Laura Fernández celebra este domingo, en San José (Costa Rica). Fernández obtuvo un contundente triunfo en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebradas en Costa Rica, en las que registró un apoyo del 49,61 % tras el escrutinio del 69,4 % de las mesas. EFE/ Jeffrey Arguedas

     Jeffrey Arguedas / EFE
2026-02-01

Por EFE

Laura Fernández gana la presidencia de Costa Rica y recibe felicitaciones de sus próximos homólogos centroamericanos.

Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien, por medio de X, felicitó este domingo a la oficialista, cuando lideraba con el 53,1 % de votos válidos y un amplio margen las elecciones presidenciales de Costa Rica para el período 2026-2030, y le deseó "el mayor de los éxitos" como gobernante "electa".

Bukele dijo que llamó por teléfono a Fernández y le deseó "el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica".

Luego del presidente salvadoreño, el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo a la derechista Laura Fernández por su triunfo en las elecciones presidenciales de Costa Rica y le invitó a seguir "trabajando juntos".

"Felicito a @laurapresi2026 por su triunfo. Le deseo éxitos en su gestión y la invito a seguir trabajando juntos, cada vez más integrados, en beneficio de nuestros países", expresó Mulino en su cuenta de X.

Fernández, de 39 años, se convirtió este domingo en la presidenta electa de Costa Rica con un contundente triunfo en primera ronda, en la que registró un apoyo del 49,61 % tras ser escrutadas el 69,4 % de las mesas.

Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como "heredera" del presidente Rodrigo Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.

Redacción web
Agencia EFE

Inseguridad
|
Política
|
Narcotráfico
|
Voto
|
Elecciones Costa Rica
|
Candidata oficialista de Costa Rica
|
Nayib Bukele
|
Rodrigo Chaves
|
José Raúl Mulino
|
Laura Fernández
|
El Salvador
|
Panamá
|
Costa Rica
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE