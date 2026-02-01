Presidentes centroamericanos felicitan a Laura Fernández por ganar elecciones Costa Rica

Por EFE
Laura Fernández gana la presidencia de Costa Rica y recibe felicitaciones de sus próximos homólogos centroamericanos.
Uno de los primeros en hacerlo fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien, por medio de X, felicitó este domingo a la oficialista, cuando lideraba con el 53,1 % de votos válidos y un amplio margen las elecciones presidenciales de Costa Rica para el período 2026-2030, y le deseó "el mayor de los éxitos" como gobernante "electa".
Bukele dijo que llamó por teléfono a Fernández y le deseó "el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica".
Luego del presidente salvadoreño, el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo a la derechista Laura Fernández por su triunfo en las elecciones presidenciales de Costa Rica y le invitó a seguir "trabajando juntos".
"Felicito a @laurapresi2026 por su triunfo. Le deseo éxitos en su gestión y la invito a seguir trabajando juntos, cada vez más integrados, en beneficio de nuestros países", expresó Mulino en su cuenta de X.
Fernández, de 39 años, se convirtió este domingo en la presidenta electa de Costa Rica con un contundente triunfo en primera ronda, en la que registró un apoyo del 49,61 % tras ser escrutadas el 69,4 % de las mesas.
Fernández, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves, se ha proclamado como "heredera" del presidente Rodrigo Chaves y responsable de darle continuidad a sus iniciativas.
La inseguridad y el auge del narcotráfico fue uno de los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país, ante lo cual surgió la propuesta de Fernández de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas.