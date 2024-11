Presidentes Nayib Bukele y Rodrigo Chaves acuerdan crear 'Liga de Naciones'

El mandatario costarricense dijo que "no va a ser un club muy grande" , pero sí uno que trabajará "en democracia" para buscar la seguridad y la prosperidad de los pueblos.

"Vamos a trabajar en conjunto para posicionar a nuestros países en temas de inversión extranjera directa, comercio internacional, seguridad transfronteriza, la lucha contra el narcotráfico, para organizarnos con la inmigración y todas las cosas que los pueblos quieren", apuntó.

Por su parte, Bukele comentó que aún no pueden anunciar nombres de países para conformar esta "Liga", ya que no los han invitado formalmente, pero puso como ejemplo de prosperidad a Singapur, un país pequeño que ahora está entre las mejores del mundo en educación, salud e ingresos per cápita.

"Vamos a empezar a construir la sede de la Liga. Vamos a sentarnos para invitar a los países que tengan gobiernos que piensen como el nuestro y que quieran llevar a sus ciudadanos lo mejor de la prosperidad, del crecimiento económico, el comercio, la seguridad de que no veamos siempre pasar el progreso", afirmó el presidente salvadoreño.