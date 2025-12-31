Proyecciones: Panamá espera que exportaciones superen los US$1.300 millones en 2025

Por revistaeyn.com

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, hizo un balance del 2025 y delineó las prioridades del próximo año.

En un encuentro con medios, Moltó indicó que el país podría cerrar 2025 con exportaciones totales cercanas a los US$1.300 millones, incluyendo los regímenes especiales.

“Al mes de octubre, las exportaciones alcanzaron su nivel más alto en los últimos 15 años, lo que refleja el impacto del apoyo al sector productivo y la diversificación de mercados”, afirmó.

Con miras al próximo año, las exportaciones podrían alcanzar hasta US$1.500 millones en 2026, impulsadas por la recuperación del banano, el fortalecimiento del sector productivo y la diversificación de mercados.

La reactivación del sector bananero, especialmente en Bocas del Toro, fue otro de los puntos destacados. Moltó confirmó que las plantaciones ya están produciendo y que las exportaciones se reanudarán entre finales de diciembre y principios de enero, lo que permitirá recuperar miles de empleos.