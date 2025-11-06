¿Quién es el egipcio Jaled al Anani, el nuevo director general de la Unesco?

Centroamérica & Mundo

POR EFE Los países de la Unesco confirmaron este jueves la elección del egipcio Jaled al Anani, reconocido egiptólogo y exministro de Turismo y Antigüedades de su país, como nuevo director general de la agencia de la ONU durante la 43ª reunión de la Conferencia General, celebrada en Samarcanda (Uzbekistán). La votación por Al Anani, que sucederá a la francesa Audrey Azoulay y será el primer árabe al frente de la Unesco, era casi una formalidad, ya que hace un mes había sido propuesto para el cargo por el Consejo Ejecutivo, y la Conferencia General -donde están todos los Estados miembros- no ha votado nunca en contra de la nominación de ese organismo interno. En total, la designación de Al Anani recibió 172 votos a favor, 2 en contra y un miembro se abstuvo.

Tras ser anunciados los resultados en Samarcanda, Al Anani mostró su agradecimiento por haber sido escogido para ser el primer director general árabe de la Unesco y el segundo procedente del continente africano. "Pero más allá de toda pertenencia regional o cultural, serviré antes que nada a la humanidad en toda su diversidad", dijo Al Anani, quien asumirá de forma efectiva el cargo el 15 de noviembre. El egiptólogo de 54 años aseguró que para él esta misión es un "sueño" y que la campaña para lograrlo, que inicialmente veía como un "desafío político y electoral", se transformó progresivamente en algo "mucho más grande, un viaje profundamente humano" gracias a todo lo que aprendió en el camino. Fue una experiencia que le demostró "lo profundamente unidos que estamos realmente, a pesar de todas nuestras diferencias". "Unidos -dijo- por la misma aspiración de vivir con dignidad, construir un futuro mejor y hacer que prevalezca la paz. Dondequiera que fui, en aulas, laboratorios, sitios patrimoniales, pueblos, vi la misma convicción. La creencia de que la educación puede sanar, que la ciencia puede guiar, que la cultura puede conectar y que la comunicación puede unir a la humanidad". Y por eso es por lo que el mundo actual "necesita una Unesco fuerte y unida", recalcó, "que mire hacia adelante, que sea una organización despolitizada que anteponga el consenso a la división y que cree armonía no solo entre las naciones, sino también con la naturaleza y la tecnología". Una organización, agregó, que en definitiva "sitúe a la humanidad en el centro mismo de su misión". "Ahora estoy deseando trabajar con todos ustedes para escribir juntos un nuevo capítulo en la historia de la Unesco. Un capítulo orientado hacia la paz, la unidad, la esperanza y la acción al servicio de todos los pueblos", aseveró Al Anani, en un discurso que pronunció tanto en árabe como en inglés y francés.

Prioridad en el presupuesto de la Unesco