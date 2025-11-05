Agricultura de América es un faro de seguridad alimentaria para el mundo: IICA

Centroamérica & Mundo

POR EFE La agricultura de las Américas es un faro para la seguridad alimentaria global y un sector cada vez más moderno, innovador y sostenible, afirmó el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, a pocas semanas de concluir su mandato. "Con gratitud infinita y esperanza renovada, afirmo, con total convencimiento, que la agricultura de las Américas seguirá siendo faro de seguridad alimentaria y dignidad rural para el mundo entero", sostuvo Otero en declaraciones recogidas por un comunicado del IICA, en el marco de la Conferencia de Ministros de Agricultura de las Américas 2025, que tiene lugar en Brasilia.

Otero, quien terminará su mandato a final de año, presentó ante una treintena de ministros y viceministros del continente su informe de labores, en el que destacó "la renovación y la modernización del IICA" para convertirlo en "un gran proveedor de soluciones" agrícolas, impulsor de una nueva visión y una narrativa sobre la agricultura, y un puente entre países, academia y sector privado. "Nos propusimos que un sector irremplazable para la seguridad alimentaria, la paz social, la preservación de los recursos naturales, la creación de empleos, la generación de divisas y la interacción con la ciencia, la tecnología y la innovación, sea cada vez más jerarquizado, reconocido y valorado por la sociedad y sus representantes", dijo. El director general subrayó el trabajo del IICA en el impulso a la conectividad y la digitalización rural, la agricultura 4.0 y la bioeconomía, el liderazgo en espacios diplomáticos globales y foros internacionales, el reforzamiento de alianzas con actores estratégicos del continente, universidades, científicos y organizaciones de productores.