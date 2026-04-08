Reservas internacionales de El Salvador crecieron 3,27 % en primer trimestre

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Del total de las reservas acumuladas, un total de US$4.460,12 millones corresponden a reserva de moneda extranjera, de acuerdo con los datos del BCR y 310,62 a oro, detalla el BCR.

Por Agencia EFE Las reservas internacionales netas de El Salvador crecieron un 3,27 % en el primer trimestre de 2026, respecto a 2025, para alcanzar los US$4.631,56 millones, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR). Los datos oficiales apuntan que las reservas netas crecieron US$147,07 millones de dólares, respecto a los US$4.484,49 millones computados en diciembre de 2025.

En enero, estas reservas crecieron US$2,48 millones, en febrero US$50,07 y US$99,48 en marzo. Del total de las reservas acumuladas, un total de US$4.460,12 millones corresponden a reserva de moneda extranjera, de acuerdo con los datos del BCR y 310,62 a oro, detalla el BCR. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas internacionales de un país están constituidas por aquellos activos externos a disposición inmediata y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio, y para otros fines conexos.