El Salvador adquiere 9.298 onzas troy de oro equivalentes a US$50 millones

Finanzas

Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, El Salvador ha comprado un total de 23.297 onzas troy de oro, reportó el Banco Central de Reserva.

Por revistaeyn.com El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador realizó una nueva adquisición de 9.298 onzas troy de oro en los mercados internacionales, equivalentes a US$50 millones, como parte de su estrategia de incremento en las tenencias de este metal. De esta forma, entre septiembre de 2025 y enero de 2026, El Salvador ha comprado un total de 23.297 onzas troy de oro, incrementando sus tenencias de oro de 58.105 a 67.403 onzas troy, con un valor total estimado en US$360.0 millones. Así las reservas salvadoreña de oro se han incrementado 16 % en cuatro meses.

Esta operación, la segunda que realiza el Banco Central salvadoreño desde el año 1990. A nivel internacional, el oro sigue consolidándose como un activo de reserva en los bancos centrales donde representa aproximadamente el 20 % de sus reservas globales, con lo que se sitúa en segundo lugar detrás de las reservas denominadas en dólares. "Para el Banco Central de Reserva de El Salvador, esta segunda adquisición consolida el patrimonio del país a largo plazo, manteniendo un equilibrio prudencial en la composición de los activos que conforman las Reservas Internacionales", dijo la institución en un comunicado.