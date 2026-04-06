El Salvador: Hombres perciben salario 28 % más alto que las mujeres

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Según datos del BCR, la población ocupada femenina de El Salvador desempeña sus actividades principalmente en comercio, hoteles, manufacturas y servicios domésticos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com En la economía salvadoreña se tienen aproximadamente 2,9 millones de personas ocupadas, distribuidas en un 56,7 % en hombres y un 43,3 % en mujeres, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) divulgada por el Banco Central de Reserva (BCR). La población ocupada se concentra en los grupos quinquenales de 25 a 34 años, que en conjunto representan el 25.7% del total (ambos sexos), indica el BCR.

Al analizar los salarios promedio mensuales de los ocupados por sexo, según grupo de ocupación, resulta que en promedio, las mujeres ganan en promedio US$377,6 que es un 28 % menor a los US$485,3 de los hombres. La brecha salarial es evidente en varios grupos ocupacionales. Por ejemplo, una mujer en el segmento Poder Ejecutivo, Legislativo, Directores de Administración Pública gana en promedio US$968.86 un 15 % menos que los US$1.116 del caso de los hombres; o en el grupo de Trabajadores de los servicios y Vendedores de comercios y mercados una mujer gana US$301,7 un 61 % menos que los US$486.8 de un hombre; y en Empleados de Oficina una mujer salvadoreña gana US$549,1 un 10 % menos que los US$604,4 de un hombre. Sin embargo, existen casos contrarios donde las mujeres ganan más. Tal es el caso de las Fuerzas Armadas donde las mujeres reciben un salario promedio de US$481,3 un 4 % más que los hombres; los Técnicos y profesionales de nivel medio mujeres ganan US$718,1 un 12 % más que los hombres (US$640,8). Según datos del BCR, la población ocupada femenina de El Salvador desempeña sus actividades principalmente en comercio, hoteles, manufacturas y servicios domésticos.