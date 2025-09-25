Petróleo escala a máximos en medio de tensiones geopolíticas y caída de inventarios

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com Los precios del petróleo registraron un repunte esta semana, alcanzando niveles no vistos en tres semanas. El Brent avanzó más de 3.5 %, ubicándose en torno a los US$68.24 por barril, mientras que el WTI subió más de 4 %, llegando a la zona de US$64.85 por barril. Este incremento refleja una combinación de factores de oferta y tensiones geopolíticas que están marcando el pulso del mercado energético. Los problemas de suministro en Iraq, Venezuela y Rusia se mantienen como factores estructurales que presionan al alza. En Iraq, la parálisis de las exportaciones kurdas ha limitado la oferta, pese a que se han anunciado acuerdos preliminares para reactivarlas. Antonio Di Giacomo, analista de Mercados Financieros para Latinoamérica en XS, dice que en Venezuela, las limitaciones en la producción continúan siendo un obstáculo, mientras que en Rusia los recientes ataques a su infraestructura energética y la posibilidad de nuevas sanciones han intensificado la incertidumbre.

En el caso de Rusia, las tensiones son particularmente críticas. Los ataques ucranianos a instalaciones estratégicas han reducido temporalmente la capacidad de exportación, y el riesgo de nuevas sanciones internacionales amenaza con complicar aún más el panorama. "Estas circunstancias, sumadas al estancamiento en el flujo de productos refinados, han generado volatilidad adicional en los precios", señala Di Giacomo. Mientras tanto, Venezuela continúa enfrentando serias limitaciones en su infraestructura petrolera. A pesar de los intentos por atraer inversión y aumentar exportaciones, los resultados han sido modestos, manteniendo al país fuera de los niveles de producción que alguna vez lideró en la región. Este déficit contribuye a mantener la dependencia global hacia otros productores como Estados Unidos y Arabia Saudita. A este escenario se sumó un catalizador adicional esta semana: la inesperada caída en los inventarios de crudo en Estados Unidos, reportada por la Administración de Información de Energía (EIA). "La noticia tomó por sorpresa a los mercados y reforzó la percepción de una menor disponibilidad de crudo en el corto plazo, lo que impulsó con mayor fuerza la subida de precios en las últimas jornadas", apunta Di Giacomo.