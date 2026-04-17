Finanzas

Centroamérica entra al radar del capital global: un “early-stage” que puede sorprender

Aunque marginal en escala, Centroamérica emerge como un mercado “early-stage” con alto potencial de expansión. La combinación de digitalización, activos tangibles y capital internacional empieza a atraer gestores en busca de nuevas geografías en un mundo cada vez más incierto.

Por: Revistaeyn.com Centroamérica dejó de ser un punto ciego para la industria global de fondos. En un contexto de alta volatilidad internacional, donde los grandes mercados enfrentan saturación, tensiones geopolíticas y menor previsibilidad, la región empieza a aparecer en el radar como una apuesta de largo plazo. El diagnóstico es consistente y, al mismo tiempo, paradójico: se trata de un mercado pequeño, fragmentado y todavía incipiente, pero precisamente por eso, con una capacidad de expansión difícil de encontrar en otras geografías. Según el análisis publicado por Funds Society, la industria de fondos en Centroamérica administra entre US$7.000 millones y US$10.000 millones en activos, una cifra marginal frente a los más de US$290.000 millones de México o la escala de Estados Unidos. Sin embargo, esa brecha es, hoy, parte del atractivo. “No compite por tamaño, sino por opcionalidad”, resume el enfoque del informe.

Un mercado chico, con drivers grandes

La región presenta una combinación poco frecuente: bajo punto de partida y múltiples motores de crecimiento en fase temprana. Entre ellos destacan: • La digitalización, que abre acceso a millones de potenciales inversores aún fuera del sistema. • El desarrollo de activos reales, como infraestructura, energía o real estate. • La búsqueda de oportunidades por parte del capital internacional y multilateral. En palabras del análisis, Centroamérica funciona hoy como un “early-stage fragmentado”, donde las debilidades estructurales —baja penetración financiera, dependencia de la banca tradicional y escasa participación retail— son, al mismo tiempo, sus principales áreas de crecimiento.

El contexto global juega a favor

Este reposicionamiento no ocurre en el vacío. En un escenario global marcado por tensiones geopolíticas, reconfiguración de cadenas productivas y una creciente necesidad de diversificación, los grandes fondos comienzan a mirar mercados que antes quedaban fuera del mapa. La lógica muestra lo siguiente: en entornos de alta incertidumbre, el capital busca no solo escala, sino nuevas fuentes de retorno ajustado por riesgo. Ahí es donde Centroamérica gana terreno: • El nearshoring empieza a traccionar inversiones productivas. • El crecimiento urbano y el turismo generan demanda de activos tangibles. • La estabilidad relativa en varios países mejora la percepción de riesgo.

Casos que empiezan a marcar el camino

Dentro de la región, algunos países ya muestran señales concretas de evolución. Costa Rica lidera con una industria de fondos más estructurada, que administra cerca de US$4.500 millones y combina regulación consolidada, diversidad de productos y una base inversora en expansión. Panamá, históricamente un hub financiero, comienza a desarrollar su industria de fondos tras recientes modernizaciones regulatorias. El Salvador, pese a su escala reducida, registra crecimientos anuales de hasta 20% en su incipiente mercado. Estos avances refuerzan una idea central: el crecimiento no será homogéneo, pero ya hay tracción.

Desafío: convertir el potencial en escala