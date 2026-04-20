Centroamérica gestiona US$420 millones en activos de impacto, según INCAE

Centroamérica & Mundo

La inversión de impacto, explica el documento de INCAE Business School, “se refiere a aquellas inversiones realizadas con la intención de generar, además de un retorno financiero, un impacto social y ambiental positivo, medible y verificable”.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Centroamérica comienza a posicionarse en el radar global como un destino emergente para la inversión de impacto, un segmento financiero que busca combinar rentabilidad con beneficios sociales y ambientales medibles. De acuerdo con un estudio elaborado por INCAE Business School, la región ya gestiona aproximadamente US$420 millones en activos orientados a este tipo de inversiones, en un contexto global que supera los US$1.6 trillones y mantiene un crecimiento sostenido.

El informe, titulado “Hacia un ecosistema de inversión de impacto en Centroamérica: Situación y Recomendaciones para Costa Rica y Guatemala”, destaca que países como Costa Rica y Guatemala lideran este proceso, aunque desde enfoques distintos pero complementarios. Mientras el primero sobresale por su institucionalidad y avances en sostenibilidad, el segundo muestra dinamismo emprendedor e innovación en modelos de financiamiento. La inversión de impacto, explica el documento de INCAE Business School, “se refiere a aquellas inversiones realizadas con la intención de generar, además de un retorno financiero, un impacto social y ambiental positivo, medible y verificable”. Este enfoque ha ganado terreno en América Latina, donde el mercado crece a tasas cercanas al 15 % anual, impulsado por sectores como la agricultura sostenible, la inclusión financiera y la energía limpia. En el caso centroamericano, el ecosistema aún es incipiente, pero presenta señales alentadoras. La articulación de actores a través de iniciativas como la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana ha permitido avances en la coordinación regional, aunque persisten retos en términos de escala, institucionalidad y acceso a instrumentos financieros adecuados.