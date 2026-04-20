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Centroamérica gestiona US$420 millones en activos de impacto, según INCAE

La inversión de impacto, explica el documento de INCAE Business School, “se refiere a aquellas inversiones realizadas con la intención de generar, además de un retorno financiero, un impacto social y ambiental positivo, medible y verificable”.

  • Centroamérica gestiona US$420 millones en activos de impacto, según INCAE

    Costa Rica y Guatemala lideran la inversión de impacto, aunque desde enfoques distintos. Mientras el primero sobresale por su institucionalidad y avances en sostenibilidad, el segundo muestra dinamismo emprendedor e innovación en modelos de financiamiento. Foto de iStock
2026-04-20

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Centroamérica comienza a posicionarse en el radar global como un destino emergente para la inversión de impacto, un segmento financiero que busca combinar rentabilidad con beneficios sociales y ambientales medibles.

De acuerdo con un estudio elaborado por INCAE Business School, la región ya gestiona aproximadamente US$420 millones en activos orientados a este tipo de inversiones, en un contexto global que supera los US$1.6 trillones y mantiene un crecimiento sostenido.

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El informe, titulado “Hacia un ecosistema de inversión de impacto en Centroamérica: Situación y Recomendaciones para Costa Rica y Guatemala”, destaca que países como Costa Rica y Guatemala lideran este proceso, aunque desde enfoques distintos pero complementarios. Mientras el primero sobresale por su institucionalidad y avances en sostenibilidad, el segundo muestra dinamismo emprendedor e innovación en modelos de financiamiento.

La inversión de impacto, explica el documento de INCAE Business School, “se refiere a aquellas inversiones realizadas con la intención de generar, además de un retorno financiero, un impacto social y ambiental positivo, medible y verificable”. Este enfoque ha ganado terreno en América Latina, donde el mercado crece a tasas cercanas al 15 % anual, impulsado por sectores como la agricultura sostenible, la inclusión financiera y la energía limpia.

En el caso centroamericano, el ecosistema aún es incipiente, pero presenta señales alentadoras. La articulación de actores a través de iniciativas como la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana ha permitido avances en la coordinación regional, aunque persisten retos en términos de escala, institucionalidad y acceso a instrumentos financieros adecuados.

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El análisis de INCAE Business School subraya que Costa Rica ha logrado posicionarse como referente regional gracias a políticas públicas orientadas a la sostenibilidad, como los sistemas de pago por servicios ambientales y programas de carbono neutralidad.

Sin embargo, enfrenta limitaciones en la conexión entre estas políticas y el financiamiento de impacto. “Urge reducir la tramitología, que se ha convertido en un fin en sí mismo y genera desconfianza entre los sectores público y privado”, recoge el estudio a partir de entrevistas.

Por su parte, Guatemala presenta un ecosistema más flexible, con presencia de hubs tecnológicos, alianzas comunitarias y modelos innovadores como el financiamiento combinado o blended finance. Además, ha dado pasos relevantes con la creación de una taxonomía de finanzas sostenibles y la reducción de barreras para la creación de empresas.

Pese a estos avances, el documento advierte que uno de los principales desafíos en ambos países es la falta de vehículos financieros estructurados que operen a escala y con reglas claras. “Más que un problema de disponibilidad de capital, el desafío central es de arquitectura financiera e institucional”, señala el informe.

En este sentido, el rol del Estado resulta clave. El estudio plantea que los gobiernos deben actuar simultáneamente como reguladores, facilitadores y participantes activos para catalizar el ecosistema. Este enfoque permitiría atraer mayor inversión internacional y escalar soluciones a problemas estructurales como la pobreza, la informalidad y la baja productividad.

“El potencial está en articular capacidades, generar confianza y facilitar la canalización de recursos hacia soluciones con impacto medible”, concluye el estudio del INCAE Business School, que traza una hoja de ruta para convertir a Centroamérica en un destino competitivo dentro del creciente mercado global de inversión de impacto.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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