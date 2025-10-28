Centroamérica & Mundo

Rubio descarta subida de aranceles a Colombia como parte de las sanciones a Gustavo Petro

El secretario insistió que EEUU no quiere perjudicar la economía colombiana, y explicó que el presidente Trump, quien toma la decisión final de imponer los aranceles.

Por Agencia EFE El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que se le impongan aranceles adicionales a Colombia, como parte de la arremetida de la Casa Blanca contra el presidente Gustavo Petro, al que culpó del distanciamiento entre Washington y Bogotá. “Nuestro problema con el actual presidente (Petro)... es que, de hecho, no está cooperando en nuestra lucha contra las drogas, y consideramos que era mejor abordarlo a nivel individual”, dijo Rubio al ser preguntado por la prensa en medio del viaje del presidente Donald Trump por Asia.

El secretario fue claro en decir que las sanciones estadounidenses se dirigen al mandatario colombiano, su familia y sus principales colaboradores. Resaltó que EEUU siempre ha tenido “una excelente relación” con el pueblo colombiano y con muchas de las instituciones colombianas. “Nuestras relaciones con el pueblo colombiano, el sector económico colombiano, la mayoría de los políticos colombianos y sus instituciones, en particular las de defensa, son sólidas y duraderas, y seguirán siendo ... mucho después de que este individuo deje de ser presidente”, insistió el jefe de la diplomacia estadounidense. El Departamento del Tesoro anunció la inclusión de Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) conocida como 'Lista Clinton' por presuntos vínculos con el narcotráfico. La sanción se suma a la anunciada la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que llamó a Petro "líder del narcotráfico" y anunció la suspensión de ayuda económica al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico. En septiembre, EEUU retiró a Colombia de la lista de países que en el último año combatieron el tráfico de drogas y revocó la visa de Petro, después que este supuestamente convocara a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump.