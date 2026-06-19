Se abre la puerta a transferencias de tecnologías ucranianas a Honduras

POR EFE

Los presidentes hondureño y ucraniano, Nasry ‘Tito’ Asfura y Volodímir Zelenski, acordaron este viernes durante la primera visita a Kiev del mandatario centroamericano trabajar en la posible transferencia a Honduras de tecnologías agrícolas y de drones ucranianos.

“Ucrania tiene tecnología muy importante que nos puede servir para temas de agricultura”, destacó Asfura en una comparecencia ante los medios junto con Zelenski.

El presidente hondureño agregó que la tecnología agrícola de Ucrania, que es una potencia exportadora de grano y otros productos del campo, tiene potencial para proporcionar “una mayor productividad y seguridad alimentaria” a Honduras.