Asfura visita Ucrania y rinde con Zelenski homenaje a los defensores ucranianos caídos

POR EFE

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, llegó este viernes a Ucrania, en su primera visita a este país y rindió en Kiev con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, homenaje a los soldados caídos en la guerra con Rusia, que se encuentra en su quinto año.

Los dos mandatarios guardaron un minuto de silencio frente al memorial de defensores ucranianos caídos y colocaron sendas coronas de flores delante del mismo, según el vídeo difundido por Zelenski en la red social X.

En el caso de la corona de Asufra se trataba de flores de color blanco y azul, colores de la bandera de Honduras, que militares depositaron delante del muro, repleto de fotografías de los soldados caídos.

El jefe de Estado hondureño colocó los dos lazos, en un gesto que también hizo Zelenski con la corona ucraniana, de flores amarillas y azules.