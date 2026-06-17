Honduras: Entes financieros apoyan reformas que se impulsan ante desafíos del sistema eléctrico

"Los organismos internacionales firmantes reconocemos que Honduras enfrenta desafíos estructurales en su sistema eléctrico, los cuales requieren reformas urgentes para garantizar un servicio confiable, eficiente y de calidad para toda la población. En este contexto, valoramos positivamente los esfuerzos del país orientados a fortalecer la institucionalidad y la regulación del sector, promoviendo decisiones técnicas y transparentes", indicaron los cuatro entres en un comunicado.

El Grupo del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) expresaron este martes su respaldo a las reformas que impulsa el Gobierno de Honduras para mejorar su sistema eléctrico, que arrastra una crisis desde hace varios años.

Además, afirmaron que es "fundamental asegurar una operación eficiente del sistema eléctrico, con una gobernanza clara y responsable, así como impulsar un entorno que fomente nuevas inversiones y tecnologías".

Según diversas fuentes, el deficiente sistema eléctrico de Honduras enfrenta pérdidas que rozan los 600 millones de dólares anuales, situación que no han podido resolver los gobiernos de los últimos 20 años.

Los cuatro organismos internacionales que respaldan las reformas al sistema eléctrico de Honduras consideran que "resulta prioritario expandir y modernizar la red de transmisión y distribución para mejorar la calidad y continuidad del servicio en todo el país, además de avanzar en una gestión más sostenible del sector público energético, manteniendo su carácter estatal".

"Estas acciones permitirán promover un sector más ordenado, moderno y transparente; diversificar la matriz energética, y fortalecer la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico en beneficio de hogares, empresas y la economía en su conjunto", añade la declaración del BM, BID, BCIE y CAF, que además reiteraron su disposición a acompañar al Gobierno de Honduras en el diseño e implementación de reformas que contribuyan al desarrollo sostenible del país y al bienestar de su población.

El ahora opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se opone a las reformas a la Ley del Subsector Eléctrico aduciendo que se busca privatizar la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), lo que han rechazado las autoridades de la institución y el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura.

Antes de viajar el lunes en visita oficial a Alemania y Ucrania, Asfura le pidió a los diputados del Parlamento que lo apoyen con las reformas que impulsa su gobierno para mejorar la situación energética del país, y dijo que el pasado gobierno, que presidió Xiomara Castro, y otros que le antecedieron, no resolvieron el problema energético y que ahora su administración está buscando soluciones a una crisis heredada. Además, calificó de "un desastre" la administración de Castro, que finalizó el pasado 27 de enero.

Se prevé que las reformas que impulsa el Gobierno sean discutidas esta semana por el Parlamento hondureño.