Sergio Ramírez y Juan Villoro abren el festival 'Centroamérica Cuenta' en Madrid

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Martín Caparrós, Claudia Paz y Paz, Regina José Galindo, Álvaro Enrigue y Claudia Amador, son solo algunos de los más de treinta escritores, periodistas y pensadores que se darán cita para conversar sobre los grandes desafíos sociales y políticos de la región.

Por Agencia EFE El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en España, y el escritor mexicano Juan Villoro abren el festival 'Centroamérica Cuenta' con 'La palabra contra la impunidad', un diálogo en el que también participará el actor y director de cine Juan Diego Botto y que tendrá lugar en el Instituto Cervantes. Entre el 14 y 18 de septiembre Madrid albergará una extensa agenda gratuita de diálogos, clubes de lectura y presentaciones de libros, con la Casa de América, el Instituto Cervantes, bibliotecas y librerías como sedes principales.

Martín Caparrós, Claudia Paz y Paz, Regina José Galindo, Álvaro Enrigue y Claudia Amador, son solo algunos de los más de treinta escritores, periodistas y pensadores que se darán cita para conversar sobre los grandes desafíos sociales y políticos de la región. Las mesas de este año buscan profundizar en la memoria, el periodismo en contextos de autoritarismo, la migración, la democracia y la violencia. En su esfuerzo por fortalecer el vínculo directo con los lectores, el festival renueva su alianza con la Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid. A lo largo de la semana, las bibliotecas Pedro Salinas, Pío Baroja y Francisco Ibáñez acogerán clubes de lectura presenciales donde Jorge Volpi y Gioconda Belli conversarán directamente con el público sobre sus obras más recientes, abordando desde los orígenes de la humanidad hasta la memoria política y el exilio.