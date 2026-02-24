Sheinbaum vs. Musk: acusaciones de narco, amenaza de demanda y la sombra del Mundial

Por revistaeyn.com / Agencias
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo desató una ola de violencia en México. También encendió un enfrentamiento de alto voltaje entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Elon Musk, dueño de X, Tesla y SpaceX.
El detonante fue un mensaje del magnate en su red social. En respuesta a declaraciones previas de Sheinbaum —quien había reiterado que “volver a la guerra contra el narco no es una opción”— Musk escribió que la mandataria “solo dice lo que sus jefes del cartel le ordenan decir”. La acusación, directa y sin matices, insinuó colusión entre el Ejecutivo mexicano y el crimen organizado.
La respuesta no tardó. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum confirmó que su equipo jurídico analiza posibles acciones legales. “Lo estamos considerando si hacemos algún asunto legal (contra Musk). Lo están viendo los abogados”, declaró. Aunque matizó que su prioridad es “lo que dice el pueblo, la verdad”.
La presidenta rechazó de forma tajante las versiones que califican a México como un “narcogobierno”. “Si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más. Se caen por sí solas todas estas declaraciones. Ya no saben ni qué inventar”, sostuvo. Además, defendió el trabajo de las Fuerzas Armadas y aseguró que la mayoría de la población reconoce los esfuerzos del Gobierno en materia de seguridad y bienestar.
PREGUNTA INCÓMODA
El cruce con Musk amplificó una pregunta incómoda que circula dentro y fuera de México: ¿existe una infiltración estructural del crimen organizado en las élites políticas? La violencia posterior al operativo contra El Mencho volvió a exhibir la capacidad de reacción territorial de los cárteles, un factor que impacta la percepción internacional del país.
El momento no podría ser más delicado. México será una de las sedes centrales del Mundial de Fútbol 2026, junto a Estados Unidos y Canadá. En medio de la tensión, Sheinbaum buscó enviar un mensaje de certidumbre y garantizó que no existe “ningún riesgo” para la realización del torneo. La mandataria insistió en que el Estado tiene capacidad para asegurar el evento y proteger a visitantes y delegaciones.
No obstante, el contraste entre esa garantía y los episodios violentos tras la muerte del capo genera escepticismo en sectores económicos y diplomáticos. El Mundial no es solo deporte: implica inversión, turismo, reputación país y estabilidad logística.
El conflicto con Musk agrega una dimensión geopolítica. Un litigio internacional por difamación entre el Gobierno mexicano y uno de los empresarios más influyentes del mundo podría tensionar relaciones corporativas, tecnológicas y financieras.
Mientras tanto, el debate ya no es solo digital. La confrontación pone en juego la credibilidad institucional de México, la narrativa sobre su estrategia de seguridad y la confianza internacional en vísperas de uno de los mayores eventos globales.
En el tablero político, la pregunta que queda flotando es si este episodio fortalecerá el discurso soberanista del Gobierno o si, por el contrario, abrirá una grieta más profunda sobre la relación entre poder, violencia y legitimidad en México.