Centroamérica & Mundo

Sheinbaum vs. Musk: acusaciones de narco, amenaza de demanda y la sombra del Mundial

Tras la muerte del capo narco “El Mencho”, un inesperado choque entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Elon Musk escala a nivel legal e intensifica el debate sobre crimen organizado, élites políticas y seguridad en tierra azteca, rumbo al Mundial 2026.

Por revistaeyn.com / Agencias La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo desató una ola de violencia en México. También encendió un enfrentamiento de alto voltaje entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Elon Musk, dueño de X, Tesla y SpaceX. El detonante fue un mensaje del magnate en su red social. En respuesta a declaraciones previas de Sheinbaum —quien había reiterado que “volver a la guerra contra el narco no es una opción”— Musk escribió que la mandataria “solo dice lo que sus jefes del cartel le ordenan decir”. La acusación, directa y sin matices, insinuó colusión entre el Ejecutivo mexicano y el crimen organizado. La respuesta no tardó. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum confirmó que su equipo jurídico analiza posibles acciones legales. “Lo estamos considerando si hacemos algún asunto legal (contra Musk). Lo están viendo los abogados”, declaró. Aunque matizó que su prioridad es “lo que dice el pueblo, la verdad”.

La presidenta rechazó de forma tajante las versiones que califican a México como un "narcogobierno". "Si antes era un absurdo decirlo, pues ahora todavía más. Se caen por sí solas todas estas declaraciones. Ya no saben ni qué inventar", sostuvo. Además, defendió el trabajo de las Fuerzas Armadas y aseguró que la mayoría de la población reconoce los esfuerzos del Gobierno en materia de seguridad y bienestar.

PREGUNTA INCÓMODA