SIP alerta de la "gravedad" del "retroceso" de la libertad de prensa en EE.UU.

Por: EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este miércoles del "retroceso" de la libertad de expresión en el continente, donde "EE.UU. ya "no está al margen de esta tendencia", en la inauguración de la conferencia SIPConnect 2026 en Miami.

"En algunos países, la persecución es abierta y brutal. Y debemos decirlo con claridad: Estados Unidos no está al margen de esta tendencia. La situación de la libertad de prensa en este país reviste gravedad", declaró en su discurso inaugural Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, integrada por más de 1.300 medios.

Lauría enunció como "señales que no pueden minimizarse" las presiones contra periodistas, demandas judiciales contra los medios, "la retórica hostil", los intentos de desacreditar la información independiente y las restricciones al acceso informativo.

"Cuando estos hechos ocurren en una democracia con enorme influencia global, su impacto trasciende las fronteras. Lo que se normaliza aquí puede convertirse en justificación en otros lugares", expresó el directivo a los medios de toda la región reunidos en Miami.

La SIP ha cuestionado antes acciones de autoridades estadounidenses, como la citación judicial emitida en julio a cuatro periodistas de The New York Times por revelar las supuestas preocupaciones de seguridad del Servicio Secreto sobre el nuevo avión presidencial donado por Catar.