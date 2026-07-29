Nicaragua: Ortega busca ampliar mandato a 7 años y vetar a la oposición

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La ampliación del mandato "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias", afirmó el jefe del Parlamento, Gustavo Porras, al recibir el martes el proyecto del presidente Daniel Ortega.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, subordinada a la Presidencia de la República, presentó este martes una iniciativa de reforma parcial a la Constitución que busca extender el mandato presidencial de cinco a siete años prorrogables. "Nuestro sistema de Estado y Gobierno de ‘Pueblo Presidente’ propone ordenarse con periodos efectivos de siete años renovables", señaló en el plenario el titular del Parlamento, Gustavo Porras, al leer la exposición de motivos de la iniciativa. Según el texto de la reforma, el objetivo de prorrogar a siete años el período presidencial es para asegurar "estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo y a las respuestas responsables, patrióticas, efectivas e indispensables".

Daniel Ortega, de 80 años, es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990. El octogenario exguerrillero retornó al poder en 2007 gracias a un acuerdo secreto que mantuvo desde 1999 con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán (1997-2002), que conllevó a reformar la Constitución y bajar al 35% el mínimo para ganar unas elecciones presidenciales. "El Gobierno de Nicaragua necesita para este futuro democrático y libre, solidario, complementario cristiano, creativo, próspero, y profundamente humano debe ordenarse de acuerdo a la urgencia y plazos que el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de liberación de la pobreza contempla", señala la exposición de motivos. La propuesta de reforma constitucional para ampliar el período presidencial se presentó nueve días después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propusiera eliminar las elecciones en su país, en medio de acusaciones de fraude electoral, por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección. El miércoles pasado, Porras dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.