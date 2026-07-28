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Costa Rica consolida liderazgo en tecnología médica con el desembarco de MWS

La multinacional MWS instalará en 2027 la primera planta del país dedicada exclusivamente a fabricar cable de precisión para dispositivos médicos. La inversión fortalece la cadena de suministro de una industria que se ha convertido en uno de los principales motores de atracción de inversión extranjera en Costa Rica y un referente para Centroamérica.

Por: Revistaeyn.com Costa Rica continúa consolidando su posición como uno de los principales polos de manufactura avanzada para la industria de dispositivos médicos en América Latina. La estadounidense MWS Wire Industries (originaria de Oxnard, California), especializada en el desarrollo de cables de precisión para aplicaciones médicas, anunció la apertura de una nueva planta en Grecia, Alajuela, que comenzará operaciones en 2027. La instalación será la primera en Costa Rica dedicada exclusivamente a la fabricación de cable de precisión médico, un componente crítico para la producción de dispositivos utilizados en procedimientos médicos de alta complejidad. Más allá de la inversión en sí, el anuncio refleja una evolución del ecosistema industrial costarricense: el país ya no solo atrae fabricantes de dispositivos médicos, sino también empresas que abastecen insumos especializados para una industria cada vez más sofisticada. La nueva operación estará ubicada en Parque Activa, Zona Franca y Parque Industrial, desde donde MWS fabricará y procesará cables de precisión para atender principalmente a fabricantes instalados en Costa Rica mediante soluciones personalizadas y soporte técnico cercano.

De fabricante a proveedor estratégico de la industria

Benjamin Konrad, presidente de MWS Wire Industries, explicó que la decisión responde al crecimiento del clúster de Ciencias de la Vida en el país. "Costa Rica se ha convertido en un centro importante de innovación y manufactura para la industria de Ciencias de la Vida, y nos entusiasma establecer una presencia local que nos permita atender mejor a nuestros clientes en la región." Según el ejecutivo, la proximidad permitirá involucrarse desde etapas tempranas de diseño e ingeniería, reducir tiempos de respuesta y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los fabricantes de dispositivos médicos. "Nuestro objetivo no es solo suministrar cables, sino acompañar a los clientes locales con materiales especializados, procesamiento personalizado y un servicio ágil, cerca de donde se toman las decisiones de ingeniería y producción", agregó.

Una cadena de suministro que gana profundidad

La llegada de MWS representa un paso relevante en la evolución de la industria médica costarricense porque incorpora un proveedor altamente especializado dentro de la propia cadena de abastecimiento local. Para Ana María Romero, gerente de Asesoría de Inversión de CINDE, la inversión confirma una tendencia que viene acelerándose en los últimos años. "MWS se suma a un ecosistema que continúa evolucionando hacia operaciones más complejas y especializadas. La empresa fortalecerá las capacidades del país al traer la primera planta en Costa Rica dedicada exclusivamente a la producción de cable de precisión médico." Romero añadió que este tipo de inversiones amplía la cadena de valor de la industria y demuestra que Costa Rica comienza a atraer empresas dedicadas a materiales especializados y procesos de alta precisión, indispensables para una industria regulada y con elevados estándares de calidad.

Un mensaje para la región

El anuncio también tiene implicaciones para Centroamérica. En un contexto de nearshoring, diversificación de cadenas de suministro y búsqueda de ubicaciones más cercanas al mercado estadounidense, la llegada de proveedores especializados como MWS evidencia que la competitividad ya no depende únicamente de atraer fabricantes finales, sino de desarrollar ecosistemas industriales completos capaces de concentrar talento, proveedores, servicios técnicos y capacidades de innovación. Costa Rica ha construido durante décadas un clúster de Ciencias de la Vida que hoy reúne a fabricantes de dispositivos médicos, empresas de ingeniería, centros de servicios especializados y proveedores tecnológicos. La incorporación de compañías como MWS refuerza esa integración vertical y eleva el nivel de sofisticación del sector. Para el resto de Centroamérica, el movimiento también deja una señal clara: las nuevas oportunidades de inversión se están desplazando hacia actividades de mayor valor agregado, donde la especialización técnica, la disponibilidad de talento y la capacidad para integrarse a cadenas globales de suministro pesan tanto como los incentivos tradicionales para la inversión extranjera.

La operación arrancará en 2027