Sostenibilidad hídrica: el mayor desafío del Canal de Panamá

El abastecimiento de agua para la operación del Canal es el principal desafío que tiene la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la actualidad. La incorporación de la cuenca hidrográfica de Río Indio es una prioridad que no se puede postergar, con la finalidad de robustecerla sostenibilidad de la vía marítima.

El presidente reelecto de la junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP), Juan Arias S., advirtió que “ se necesitan estrategias serias, no parches, para el suministro de agua, tanto para consumo humano como para el funcionamiento del agro, las industrias y, de manera crucial, para la operación del Canal ”.

El Canal es una operación clave para la economía panameña y para el comercio marítimo internacional. A partir del 31 de diciembre de 1999, Panamá —con plena soberanía en la ruta interoceánica— dio un paso estratégico al triplicar su capacidad con la construcción de las esclusas para recibir buques Neo Panamax.

Así, los ingresos generados en el año fiscal 2024 fueron de US$ 4.966millones (cuando en 2019 alcanzaron los US$ 3.213 millones). En este período, “los ingresos crecieron a una tasa anual compuesta de 9,2%”, indica la ACP.

Los barcos que transitaron por la vía en 2024 aportaron en concepto de peajes US$ 3.179 millones (US$ 586millones más que en 2019). A su vez, los aportes directos de la ACP al Tesoro Nacional crecieron en US$ 684 millones en los últimos seis años.