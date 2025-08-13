Supremo de Panamá suspende jubilación especial para magistrados tras amplio rechazo

Centroamérica & Mundo

La crisis se desató tras publicarse el pasado viernes en la gaceta oficial del Acuerdo 407, aprobado por la Corte en julio de 2024 y que crea un fondo de compensación que garantiza a los magistrados del pleno una jubilación con "el 100 % de la suma correspondiente al último salario devengado", que actualmente, y tras un aumento de 4.000 dólares aprobado por ellos mismos el año pasado, es de 14.000 dólares mensuales, casi 20 veces el salario promedio del país.

POR EFE Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá suspendieron la aplicación de una jubilación especial, con el 100 % del salario, que se aprobó mediante un acuerdo que generó un amplio rechazo en el país y pedidos de su eliminación por varios sectores, incluido el Gobierno, por considerarlo inconstitucional y desconectado de la realidad del país, que atraviesa una crisis fiscal y de empleo. Esta medida de "suspender para los magistrados y magistradas que componen el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la compensación de retiro", como expresa un comunicado la máxima corte emitido en las últimas horas, sigue siendo insuficiente e inconstitucional, alertaron este miércoles expertos y representantes empresariales, que insistieron en su eliminación total. La crisis se desató tras publicarse el pasado viernes en la gaceta oficial del Acuerdo 407, aprobado por la Corte en julio de 2024 y que crea un fondo de compensación que garantiza a los magistrados del pleno una jubilación con "el 100 % de la suma correspondiente al último salario devengado", que actualmente, y tras un aumento de 4.000 dólares aprobado por ellos mismos el año pasado, es de 14.000 dólares mensuales, casi 20 veces el salario promedio del país.

"En este caso - indica el Acuerdo 407 - la Caja del Seguro Social asumirá el límite de las pensiones que de acuerdo con la ley le corresponde al magistrado o magistrada y el resto deberá ser cubierto por la institución", es decir, por el presupuesto del Órgano Judicial que es producto de la recaudación fiscal o de más deuda pública. El Acuerdo 407 establece que la jubilación para los magistrados de los tribunales superiores será igual al 60 % "de la diferencia del último salario devengado, una vez deducido el límite de jubilación" del seguro social, mientras que en el caso de los jueces de distrito será del 50 % y los jueces municipales del 40 %.

El acuerdo es inconstitucional y se debe eliminar