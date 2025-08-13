Gobierno de Panamá pide a CSJ reconsiderar la jubilación especial y alza salarial

Centroamérica & Mundo

Las cúpulas empresariales de Panamá han expresado su rechazo a las jubilaciones especiales del Poder Judicial, que calificaron como una medida imprudente y desconectada de la realidad de un país sumido en una crisis fiscal y de empleo, y pidieron a los magistrados rectificar anulando la medida.

Por Agencia EFE El ministro de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, Felipe Chapman, dijo que pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Tribunal Electoral que reconsideren el alza salarial aprobada para sus magistrados así como la jubilación especial para los jueces del Poder Judicial, por considerarlas reñidas con el plan de austeridad y disciplina fiscal que impulsa el Gobierno. El pedido de Chapman se produce en medio de la conmoción y el rechazo generados en el país por la decisión del pleno de los nueve magistrados del Supremo de crear un fondo de compensación que les garantice una jubilación con el 100 % de su salario. Dicho salario, además, fue incrementado meses atrás de US$10.000 a US$14.000 mensuales, una cifra casi 20 veces superior al salario promedio nacional.

Aplicando el concepto de la "equiparación" salarial, los magistrados del Tribunal Electoral también se aumentaron a US$14.000 el salario mensual. "Yo le he comunicado por escrito, tanto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Electoral (...) le envié un mensaje, por supuesto muy respetuoso, pidiéndole a ambas entidades que reconsideren ambas acciones: la del aumento de salarios como las jubilaciones especiales", declaró Chapman a la prensa local en el marco de un evento público. La relación del Ejecutivo con esos organismos "es muy cordial así que espero oportunamente comentarios, ojalá positivos, de ambos", afirmó Chapman. El titular de la cartera de Economía dijo que le expresó a los magistrados que está en "desacuerdo" con el alza salarial y las pensiones especiales, porque no se compaginan con el mensaje que está enviando el Ejecutivo "al país y al mundo de prudencia fiscal, de un manejo riguroso de las finanzas públicas, con metas fiscales claramente establecidas".