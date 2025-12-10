EEUU analiza exigir cinco años de historial en redes sociales a visitantes extranjeros

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Una nueva iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump podría transformar de manera significativa los requisitos de ingreso a Estados Unidos para turistas provenientes del extranjero. De acuerdo con un aviso divulgado esta semana en el Federal Register, la administración evalúa imponer la entrega obligatoria de los perfiles y publicaciones utilizadas por los viajeros durante los últimos cinco años en redes sociales como condición para entrar al país.

La propuesta, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), alcanzaría tanto a quienes requieren visa como a los ciudadanos de países incluidos en el programa de exención. Esto implicaría que visitantes del Reino Unido, Alemania y otras naciones que usualmente acceden al territorio estadounidense únicamente completando una autorización electrónica previa tendrían que enfrentar ahora un proceso más riguroso. La medida se enmarca en el endurecimiento general de las políticas migratorias que ha caracterizado el retorno de Trump a la Casa Blanca. Su discurso político, centrado en controles más estrictos en las fronteras y una mayor vigilancia sobre quienes ingresan al país, ha derivado en un conjunto de cambios que afectan tanto a turistas como a trabajadores y estudiantes internacionales. Además del rastreo de actividad en redes sociales, el plan contempla ampliar la información que se solicitará a los viajeros. Entre los nuevos campos que CBP espera incorporar figuran los correos electrónicos y números de teléfono utilizados en el último lustro, así como nombres y ubicaciones de familiares cercanos.