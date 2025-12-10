EEUU analiza exigir cinco años de historial en redes sociales a visitantes extranjeros

Por revistaeyn.com
Una nueva iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump podría transformar de manera significativa los requisitos de ingreso a Estados Unidos para turistas provenientes del extranjero.
De acuerdo con un aviso divulgado esta semana en el Federal Register, la administración evalúa imponer la entrega obligatoria de los perfiles y publicaciones utilizadas por los viajeros durante los últimos cinco años en redes sociales como condición para entrar al país.
La propuesta, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), alcanzaría tanto a quienes requieren visa como a los ciudadanos de países incluidos en el programa de exención. Esto implicaría que visitantes del Reino Unido, Alemania y otras naciones que usualmente acceden al territorio estadounidense únicamente completando una autorización electrónica previa tendrían que enfrentar ahora un proceso más riguroso.
La medida se enmarca en el endurecimiento general de las políticas migratorias que ha caracterizado el retorno de Trump a la Casa Blanca. Su discurso político, centrado en controles más estrictos en las fronteras y una mayor vigilancia sobre quienes ingresan al país, ha derivado en un conjunto de cambios que afectan tanto a turistas como a trabajadores y estudiantes internacionales.
Además del rastreo de actividad en redes sociales, el plan contempla ampliar la información que se solicitará a los viajeros. Entre los nuevos campos que CBP espera incorporar figuran los correos electrónicos y números de teléfono utilizados en el último lustro, así como nombres y ubicaciones de familiares cercanos.
El documento oficial señala que la ciudadanía estadounidense dispone de un plazo de 60 días para presentar opiniones o reparos sobre la iniciativa. El debate surge en un momento particular: para el próximo año, EE. UU. será sede de varios encuentros de la Copa Mundial de la FIFA, que previsiblemente atraerán a decenas de miles de aficionados internacionales, incluidos muchos de países con exención de visa.
Las organizaciones defensoras de derechos digitales han manifestado inquietud por la expansión del escrutinio en línea. La Electronic Frontier Foundation calificó como “sin precedentes” la decisión del Departamento de Estado, adoptada a mediados de año, de obligar a ciertos solicitantes de visa a mantener públicos sus perfiles sociales, lo que, según la entidad, podría utilizarse para vigilar y desincentivar la expresión de estudiantes y visitantes.
En días recientes, el Departamento de Estado informó que extenderá su revisión de presencia digital a quienes soliciten visas H-1B y a sus familiares. También se ha buscado revocar permisos a residentes temporales que participaron en manifestaciones relacionadas con el conflicto en Gaza.
Paralelamente, la administración ha anunciado nuevos recortes a vías legales de inmigración, a raíz de un caso judicial que involucra a un ciudadano afgano acusado —y que se ha declarado inocente— de un ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C.
