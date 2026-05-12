Trump afirma que Cuba "está pidiendo ayuda" y va a responder con diálogo

Por: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que una "fracasada" Cuba está buscando ayuda para salir de su situación y aseguró que responderá con diálogo, que por ahora parece estancando en medio de las amenazas del mandatario de hacerse con el control de la isla.

"Ningún republicano ha hablado jamás conmigo sobre Cuba, que es un país fallido y que solo va en una dirección: ¡hacia abajo! ¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!", escribió el estadounidense en su red Truth Social.

Es la primera vez que el presidente estadounidense reconoce personalmente esas conversaciones. Cuba había confirmado el 21 de abril un "encuentro" bilateral en La Habana.

A principios de este mes, Trump aseguró que Estados Unidos "tomaría el control" de la isla caribeña, situada frente a la costa de Florida, gobernada por un régimen comunista, y sumida en múltiples crisis, agravadas por la mala gestión gubernamental, un embargo de más de 60 años por parte de EE. UU., así como un más reciente bloqueo casi total de combustible impuesto desde enero.

Las relaciones entre ambos países oscilan entre las amenazas y sanciones de parte de Washington y las exigencias de no injerencia de La Habana, que no celebra elecciones libres y democráticas, pero intenta lanzar señales conciliatorias, como una opaca liberación de presos hace poco más de un mes.