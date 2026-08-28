Encuesta: 60 % de las empresas espera aumentar inversiones en IA el próximo año

Empresas & Management

Millones de dólares del mundo corporativo están siendo dirigidos a chatbots, automatizaciones y asistentes virtuales con la promesa de que agilizarán procesos y eventualmente se generará el retorno de la inversión, señala McKinsey & Company.

Por revistaeyn.com En su más reciente Encuesta sobre el Estado de la IA, McKinsey & Company identificó que las organizaciones todavía están invirtiendo de manera significativa en IA. El 28 % de los encuestados dice que sus empresas están gastando más del 10 % de su presupuesto total de tecnología en herramientas de IA. "Todas las empresas están viendo cómo incorporan la inteligencia artificial en su operación, para que actúe como parte de su infraestructura con la esperanza de hacer más eficientes sus procesos por lo que nunca habían invertido tanto tiempo y recursos con ese propósito", apunta el informe.

Y mirando hacia el futuro, el 60 % de los encuestados espera aumentar sus inversiones en inteligencia artificial durante el próximo año. El informe de McKinsey encontró que las empresas (especialmente las de mayor tamaño) están superando la etapa de experimentación y al menos el 88 % de las organizaciones afirmó que adoptó la inteligencia artificial en al menos una función de su negocio, y un 56 % en tres o más funciones. Además, el 44 % ya está escalando la IA a nivel empresarial, frente al 38 % del año anterior. Aunque las inversiones corporativas en inteligencia artificial están aumentando, uno de cada cinco encuestados dice que su organización está limitando el uso debido a los costos operativos. De acuerdo con los entrevistados por McKinsey, los mejores resultados los están obteniendo las organizaciones que logran rediseñar los flujos de trabajo de forma completa. Es decir, no solo agregan herramientas aisladas de IA, sino que desarrollan capacidades a lo interno y transforman los procesos de forma integral. Estas empresas representan solo el 6 % de la muestra, lo que indica que la brecha entre adoptar la IA y generar valor económico es significativa.