Encuesta: 60 % de las empresas espera aumentar inversiones en IA el próximo año

Por revistaeyn.com
En su más reciente Encuesta sobre el Estado de la IA, McKinsey & Company identificó que las organizaciones todavía están invirtiendo de manera significativa en IA. El 28 % de los encuestados dice que sus empresas están gastando más del 10 % de su presupuesto total de tecnología en herramientas de IA.
"Todas las empresas están viendo cómo incorporan la inteligencia artificial en su operación, para que actúe como parte de su infraestructura con la esperanza de hacer más eficientes sus procesos por lo que nunca habían invertido tanto tiempo y recursos con ese propósito", apunta el informe.
Y mirando hacia el futuro, el 60 % de los encuestados espera aumentar sus inversiones en inteligencia artificial durante el próximo año.
El informe de McKinsey encontró que las empresas (especialmente las de mayor tamaño) están superando la etapa de experimentación y al menos el 88 % de las organizaciones afirmó que adoptó la inteligencia artificial en al menos una función de su negocio, y un 56 % en tres o más funciones. Además, el 44 % ya está escalando la IA a nivel empresarial, frente al 38 % del año anterior.
Aunque las inversiones corporativas en inteligencia artificial están aumentando, uno de cada cinco encuestados dice que su organización está limitando el uso debido a los costos operativos.
De acuerdo con los entrevistados por McKinsey, los mejores resultados los están obteniendo las organizaciones que logran rediseñar los flujos de trabajo de forma completa. Es decir, no solo agregan herramientas aisladas de IA, sino que desarrollan capacidades a lo interno y transforman los procesos de forma integral. Estas empresas representan solo el 6 % de la muestra, lo que indica que la brecha entre adoptar la IA y generar valor económico es significativa.
Para el 80 % de los encuestados, la IA ha aumentado su productividad y al menos la mitad indica que les ayuda a tomar mejores decisiones, no obstante, solo el 37 % ha identificado un impacto positivo en el beneficio operativo, una cifra similar a la reportada el año anterior.
Una tercera parte de las organizaciones decidió no comprar ciertos productos o funcionalidades de software porque pudo desarrollarlos internamente con herramientas de inteligencia artificial.
El uso de sistemas autónomos o "agentes de IA" aumentó considerablemente, entre las grandes empresas de 27 % a 40 % en un año. Casi el 40 % de las empresas que participaron en el estudio espera que la IA reduzca el tamaño de la fuerza laboral en el próximo año, aunque las reducciones que se han dado hasta ahora son menores a las que estaban previstas.
Para McKinsey, el reto va más allá de la tecnología, ya que es fundamental que la estrategia de incorporación de la IA sea estratégica y venga desde la alta dirección, priorizando la capacitación y adopción del equipo humano. Más de la mitad de los trabajadores afirma que desarrolla nuevas habilidades gracias a la IA.
La encuesta de McKinsey se aplicó en 97 países y donde se consultó a 1.719 personas. Los datos han sido ponderados según la contribución de cada país al PIB mundial.