Trump declara la carrera total por la Inteligencia Artificial: “Quien gane, gana”

Por: Revistaeyn.com

Donald Trump ya eligió qué peligro considera más urgente en torno a la inteligencia artificial (IA).

No es que los sistemas avanzados escapen al control humano, alteren las instituciones democráticas o comprometan infraestructuras esenciales. Para el presidente de Estados Unidos, el riesgo inmediato es que su país disminuya la velocidad y permita que China tome la delantera.

“Quien gane en la IA, gana”, sentenció el mandatario al rechazar las advertencias surgidas desde la propia industria tecnológica y defender una expansión acelerada del sector estadounidense.

La frase condensa una doctrina en formación: la inteligencia artificial ha dejado de ser tratada exclusivamente como una innovación empresarial para convertirse en una capacidad estratégica comparable con la energía, el poder militar o el dominio de las comunicaciones.

Trump calificó como un “bulo” la posibilidad de que la IA llegue a dominar el mundo o destruir a la humanidad. También cuestionó que directivos de las compañías tecnológicas reclamen reglas que, según su interpretación, podrían llevar a sus propias empresas “al olvido y la bancarrota”.

La controversia había sido activada por Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, quien pidió reducir deliberadamente el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados ante la posibilidad de perder el control sobre ellos.

Sam Altman, CEO de OpenAI, y Elon Musk, fundador de xAI, se sumaron a la advertencia, configurando una coincidencia poco habitual entre competidores.

Trump respondió atacando no solamente la propuesta, sino también la legitimidad de quienes la promueven. Denunció una “conspiración enfermiza” contra la IA y los centros de datos, y sostuvo que la tecnología no requiere más salvaguardia que un presidente “fuerte e inteligente”.

Su planteamiento deposita la capacidad de supervisión en el poder político nacional y rechaza tanto una ampliación regulatoria como la idea de que la gobernanza de una tecnología global deba construirse de forma multilateral. El control, desde esta perspectiva, no procede de instituciones, acuerdos internacionales o límites preventivos, sino del liderazgo presidencial.