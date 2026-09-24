Encuesta: Inflación es de las principales preocupaciones de empresas familiares

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El Global Family Office Report 2026 de Citi Wealth indica que en Latinoamérica, una parte importante de las oficinas familiares se concentra en rentabilidades anuales de entre 5 % y 10 %.

Por revistaeyn.com La inflación se posicionó en 2026 como una de las principales preocupaciones para las oficinas familiares a nivel global, con especial relevancia en América Latina, donde los inversionistas de grandes patrimonios mantienen una estrategia de diversificación y gestión activa pese a un entorno marcado por la incertidumbre económica y geopolítica. Así lo revela el Global Family Office Report 2026 de Citi Wealth, elaborado a partir de una encuesta realizada entre junio y julio a 351 oficinas familiares de 40 países.

De acuerdo con el informe, casi 90 % de los encuestados reportó un desempeño positivo de sus portafolios en lo que va del año. En América Latina, una parte importante de las oficinas familiares se concentra en rentabilidades anuales de entre 5 % y 10 %. Sin embargo, este desempeño convive con mayores preocupaciones sobre la inflación, las tasas de interés, la estabilidad del sistema financiero y la volatilidad de los mercados. Las disputas comerciales y los aranceles, que encabezaban las preocupaciones en 2025, perdieron relevancia durante este año, indica Citi Wealth. Ante este escenario, las oficinas familiares están poniendo mayor énfasis en activos que permitan preservar el valor real de sus patrimonios, incluyendo instrumentos de ingresos de corto plazo, exposiciones de mayor calidad y diversificadores sensibles a la inflación.

Sin cambios en sus portafolios

La estrategia tampoco ha implicado una salida generalizada de los mercados. Más de 40% de las oficinas familiares a nivel global no realizó cambios importantes en sus portafolios frente a los acontecimientos geopolíticos recientes. Otras optaron por ajustes específicos y gestión activa. En América Latina, 30 % favoreció la gestión activa y 13 % recurrió a estrategias de cobertura. Otro cambio destacado por Citi Wealth es el retorno de la renta variable como principal destino para nuevos capitales. Casi la mitad de las oficinas familiares aumentó su exposición a acciones públicas durante el año. En América Latina, 52 % prevé incrementar durante los próximos 12 meses su inversión en renta variable de mercados desarrollados. La región también presenta una elevada participación de activos tradicionales líquidos, con 33 % de las asignaciones en renta variable pública y 24 % en renta fija. El reporte identifica además una transformación organizativa. América Latina lidera la adopción de comités formales de inversión, con 68%, frente a 63 % global, mientras 86 % realiza evaluaciones periódicas de desempeño y reajuste de portafolios.