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Trump afirma que EEUU mantendrá la ventaja sobre China en la IA

En lo que va de su segundo mandato, Donald Trump ha impulsado políticas para impulsar la IA, revirtiendo las normas y salvaguardas de la Administración anterior del demócrata Joe Biden.

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que quiere mantener la ventaja de su país sobre China en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), uno de los temas previstos en la agenda de la visita de su homólogo chino, Xi Jinping, a la Casa Blanca en otoño. "El objetivo de Estados Unidos es dominar el futuro", insistió el mandatario durante un evento en la Agencia de Protección Ambiental, en el que calificó a la IA como "algo más grande que Internet".

El mandatario advirtió que la nación norteamericana "lidera la carrera" en esa tecnología. "Llevamos ventaja sobre China. Queremos mantener esa ventaja. Estados Unidos nunca se conforma con el segundo puesto", advirtió. En lo que va de su segundo mandato, Trump ha impulsado políticas para impulsar la IA, revirtiendo las normas y salvaguardas de la Administración anterior del demócrata Joe Biden y emitiendo decretos para centralizar la regulación de esa tecnología, bajo el argumento de evitar obstáculos que frenen la innovación. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó este martes que el Gobierno republicano investigará si empresas chinas han desarrollado modelos de inteligencia artificial a partir de sistemas estadounidenses en un proceso conocido como "destilación", y advirtió de que Washington puede recurrir a sanciones si concluye que hubo "robo de propiedad intelectual". Preguntada en una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que "siguen de cerca esta situación en concreto".