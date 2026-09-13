Tecnología & Cultura Digital

Alerta en la carrera de la IA: científicos piden frenar y Washington mira a China

La renuncia de un investigador de Anthropic, la posibilidad de que OpenAI modere sus desarrollos y el rechazo del Congreso estadounidense a una moratoria muestran que la carrera tecnológica entró en una fase crítica. La seguridad exige prudencia, pero Washington teme que cualquier pausa deje el camino libre a Pekín.

Por: Revistaeyn.com La posibilidad de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) dejó de ser, en cuestión de días, una discusión reservada a especialistas en seguridad tecnológica. La renuncia de un investigador de Anthropic, las advertencias surgidas desde las compañías que construyen los sistemas más avanzados y la admisión de Sam Altman de que OpenAI estudia moderar el ritmo de algunos desarrollos trasladaron el debate al centro de la agenda política de Estados Unidos. Washington ya respondió. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció la necesidad de establecer salvaguardas, pero rechazó una moratoria que pueda comprometer la capacidad estadounidense para competir con China. Las tres señales conocidas durante los últimos días revelan una tensión que será cada vez más difícil de administrar. Quienes desarrollan la tecnología advierten que sus capacidades aumentan más rápido que los mecanismos para controlarla. Los responsables políticos, en cambio, temen que reducir unilateralmente la velocidad signifique ceder la supremacía tecnológica a su principal rival estratégico. la mayoría se cuestiona si la IA avanza demasiado rápido. Desde el poder se plantean si Estados Unidos puede permitirse frenar cuando China acelera.

La renuncia que encendió la alarma

El episodio que llevó la discusión a las redes sociales fue la renuncia de Jacob Coxon, un ingeniero británico de 27 años que trabajó durante aproximadamente tres años en OpenAI y Anthropic. Coxon no formaba parte únicamente de los equipos dedicados a estudiar los riesgos de la tecnología. Participó en el entrenamiento de los modelos y en el desarrollo de sus capacidades, una posición que otorgó especial repercusión a sus advertencias. Al anunciar su salida de Anthropic, acusó a ambas compañías de competir por alcanzar una inteligencia artificial capaz de mejorarse a sí misma sin que existan garantías suficientes para mantenerla bajo control. Su publicación superó los 140 millones de visualizaciones y convirtió una preocupación hasta entonces circunscrita a los laboratorios en un asunto de discusión pública. El ingeniero sostuvo que la industria se encuentra en un momento decisivo. A su juicio, los sistemas están mejorando aceleradamente, pero las empresas todavía no han resuelto cómo contenerlos si comienzan a actuar de maneras no previstas. Uno de los riesgos señalados es el denominado mejoramiento recursivo: la posibilidad de que una IA avanzada contribuya al diseño de sistemas todavía más poderosos y acelere, por tanto, su propia evolución. Coxon también describió una atmósfera de resignación entre algunos trabajadores del sector. Aunque existiría conciencia interna sobre los peligros, la competencia entre laboratorios hace que cada compañía tema quedar rezagada si reduce unilateralmente el ritmo. Ese dilema transforma la carrera tecnológica en un problema de acción colectiva: ninguna empresa quiere ser la primera en detenerse si sus competidores continúan avanzando.

OpenAI contempla reducir la velocidad

La advertencia de Coxon coincidió con declaraciones de Sam Altman que confirmaron que la preocupación también existe en las cúpulas empresariales. El consejero delegado de OpenAI comunicó a sus empleados que la compañía estudia moderar el ritmo de desarrollo de la IA de frontera, posiblemente mediante algún mecanismo de coordinación con otras empresas del sector. No se trata, por ahora, de una decisión definitiva ni de un freno general a sus operaciones. Pero la posibilidad de que una de las compañías que encabezan la carrera contemple voluntariamente una desaceleración muestra hasta qué punto cambió el debate. OpenAI aseguró que ya suspendió determinados entrenamientos internos por razones de seguridad. Altman también habría conversado con responsables de la Casa Blanca sobre la necesidad de moderar el desarrollo de los sistemas más avanzados.

El científico jefe de la compañía, Jakub Pachocki, defendió que los laboratorios deberían coordinarse para ralentizar el progreso cuando las evaluaciones detecten riesgos que no puedan ser controlados adecuadamente. Su aspiración es que estas pausas se vuelvan habituales hasta que la industria establezca límites comunes de seguridad.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

A finales de julio, más de un millar de trabajadores de las principales compañías de IA firmaron una petición para reclamar un mecanismo que permita reducir la velocidad de desarrollo. La acumulación de advertencias resulta significativa. Ya no provienen únicamente de críticos externos, académicos o reguladores que observan la industria desde fuera. Surgen de ingenieros, investigadores y ejecutivos que trabajan directamente en los sistemas de frontera.

El Congreso acepta las reglas, pero no una moratoria

La reacción política introdujo otro elemento en la discusión: la rivalidad con China. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió reunir a líderes de la industria, el Congreso y la Casa Blanca para discutir normas de seguridad. Sin embargo, rechazó la posibilidad de imponer una moratoria al desarrollo de la IA. Su argumento es que Estados Unidos no puede detenerse mientras China continúa avanzando.

La postura refleja la dificultad de convertir las advertencias técnicas en una política concreta. Una pausa limitada a las compañías estadounidenses podría reducir temporalmente algunos riesgos, pero también afectaría su posición frente a competidores que no estén sujetos a las mismas restricciones. El desafío sería aún mayor si las medidas adoptadas por Washington frenaran a sus propias empresas sin conseguir compromisos equivalentes de Pekín. Para el Congreso estadounidense, por tanto, la seguridad de la IA ya no puede separarse de la seguridad nacional. Regular la tecnología exige evitar tanto los riesgos derivados de sistemas cada vez más autónomos como la pérdida de una ventaja considerada estratégica. Johnson no descartó la regulación. Por el contrario, defendió la creación de salvaguardas responsables. Pero estableció una frontera política: las normas no deben paralizar la innovación estadounidense ni entregar el liderazgo mundial a China.

Pekín amplía el tablero

La preocupación de Washington encontró esta misma semana una confirmación en Nueva Delhi. Durante la cumbre de los BRICS, el presidente chino, Xi Jinping, ofreció liderar el desarrollo tecnológico del bloque mediante una comunidad de inteligencia artificial de código abierto, cooperación en grandes modelos de lenguaje, plataformas regionales en la nube, fábricas inteligentes y programas para formar ingenieros. La iniciativa permitiría a China extender su ecosistema tecnológico por los países emergentes y convertir sus modelos, infraestructura y estándares en una alternativa a las plataformas estadounidenses. Pekín no compite solamente por crear la IA más avanzada. También busca ampliar la adopción internacional de su tecnología mediante modelos abiertos, costos inferiores y soluciones adaptables a mercados que carecen de recursos para construir sistemas propios. Mientras las compañías occidentales discuten cómo reducir la velocidad de sus modelos, Pekín intenta construir una infraestructura tecnológica para el Sur Global. Esa diferencia explica por qué Washington considera que una pausa no coordinada tendría consecuencias más allá de Silicon Valley.

Una carrera sin árbitro común

El problema central es que todavía no existe una autoridad internacional capaz de ordenar una desaceleración verificable. Las compañías pueden acordar pruebas de seguridad, permitir evaluaciones independientes o suspender entrenamientos cuando detecten comportamientos peligrosos. Los gobiernos pueden establecer obligaciones y límites dentro de sus territorios. Ninguna de esas medidas garantiza, sin embargo, que laboratorios instalados en otros países adopten restricciones semejantes. Tampoco existe consenso sobre qué significaría exactamente “frenar” la IA. Podría implicar suspender el entrenamiento de modelos por encima de determinado nivel de capacidad, limitar el uso de sistemas en áreas sensibles o impedir que una IA participe en la construcción de versiones más avanzadas de sí misma. Cada alternativa exige criterios técnicos, mecanismos de supervisión y un grado de transparencia que las compañías —y los Estados— no siempre están dispuestos a ofrecer. Una pausa coordinada entre los principales laboratorios estadounidenses tampoco resolvería por sí sola la competencia internacional. Para ser efectiva, tendría que convertirse en un acuerdo entre potencias que hoy mantienen una creciente rivalidad comercial, tecnológica y militar.

El dilema ya está sobre la mesa