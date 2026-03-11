Terapias y ensayos clínicos impulsan el crecimiento de Bayer en Latinoamérica

Empresas & Management

Por Agencia EFE El grupo farmacéutico alemán Bayer reportó ingresos globales por US$52.943 millones en 2025, con la división farmacéutica como una de las principales impulsoras del crecimiento, al registrar ventas por US$20.700 millones, un 2 % más que el año anterior. En ese desempeño, América Latina se consolida como una región estratégica para la compañía. Las ventas farmacéuticas en la región alcanzaron US$956 millones, un aumento del 5,4 % respecto a 2024, impulsado principalmente por medicamentos innovadores en oncología y enfermedades cardiorrenales.

En conferencia de prensa desde Ciudad de México, Adib Jacob, presidente de la división farmacéutica de Bayer para Brasil y América Latina, dijo que la empresa ha reorientado su estrategia en los últimos años hacia productos con mayor impacto clínico y potencial de crecimiento. Entre los medicamentos que más avanzaron en la región destacan la darolutamida, utilizada para tratar cáncer de próstata, y la finerenona, indicada para enfermedad renal crónica asociada a diabetes. Ambos productos registraron crecimientos de 99 % y 135 % respectivamente en América Latina, cifras superiores a su expansión global. La compañía también ha buscado ampliar la distribución de su portafolio mediante acuerdos con socios locales para comercializar algunos productos ya establecidos. Actualmente mantiene 13 alianzas de este tipo en países como México, Brasil, Colombia y Argentina, lo que le permite concentrar inversiones en nuevos lanzamientos y en investigación.

Ensayos clínicos y acceso a tratamientos

La región también ha ganado peso en investigación clínica. En 2025 se desarrollaron 79 estudios en siete países latinoamericanos, con la participación de 450 centros de investigación y más de 2.000 pacientes. Estos ensayos forman parte de un portafolio global de 35 proyectos en áreas como oncología, neurología, enfermedades raras e inmunología. Entre ellos destaca un estudio de fase III en desarrollo con bemdaneprocel, una terapia celular para la enfermedad de Parkinson. El crecimiento de los ensayos clínicos en la región permite que pacientes latinoamericanos accedan antes a tratamientos innovadores, además de reforzar el papel del continente en el desarrollo de nuevas terapias. México como mercado clave Dentro de América Latina, México aparece como uno de los mercados más relevantes para la compañía. El país figura entre los diez con mayores ventas globales en el área cardiorrenal y es uno de los primeros de la región en aprobar o comercializar varios de los nuevos tratamientos. La finerenona, por ejemplo, se ha convertido en uno de los principales productos en este campo terapéutico, en un contexto en el que enfermedades como la diabetes tipo 2 y los problemas cardiovasculares continúan en aumento en la región.