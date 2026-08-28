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Trump se plantea cambiar el nombre al Atlántico o al Pacífico por océano América

Las órdenes para el cambio de denominación sólo afectan a los registros y documentos federales estadounidenses, sin ninguna vinculación fuera del ámbito oficial de Estados Unidos.

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que se está planteando cambiar el nombre al océano Atlántico o Pacífico para denominar a alguno de los dos como "océano América". "Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos", afirmó Trump en un acto en el Despacho Oval en el que firmó una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como lago América.

A preguntas de los periodistas sobre la nueva denominación del lago que comparten Estados Unidos y Canadá, Trump recordó que ya había renombrado el golfo de México, como golfo de América, tras una orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, el mismo día que llegó a la Casa Blanca. "Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago", explicó el mandatario que no dudó en ampliar sus aspiraciones a alguno de los dos océanos que bañan Estados Unidos. Las órdenes para el cambio de denominación sólo afectan a los registros y documentos federales estadounidenses, sin ninguna vinculación fuera del ámbito oficial de Estados Unidos. Si al comienzo del mandato del republicano fue México el país vecino que vio afectada su nomenclatura geográfica, ahora le ha tocado el turno a Canadá, con el que Trump se ha enzarzado en una guerra comercial.