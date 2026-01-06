Guatemala inicia votación para renovar magistrados del Tribunal Supremo Electoral

Centroamérica & Mundo

El proceso empezó con el voto de miles de abogados y licenciados de diversas ciencias sociales para designar a sus representantes en una comisión de postulación, compuesta también por el rector de la Universidad de San Carlos (estatal) y de las universidades privadas. Dicha comisión se encargará de elaborar un listado de 20 candidatos para que sea el Congreso el que elija a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes para componer el Tribunal Supremo Electoral para el período 2026-2032. El domingo por la noche, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, resaltó la importancia de la designación del Tribunal Supremo Electoral, al igual que de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, que también se lleva a cabo en el primer trimestre del año. En un mensaje divulgado en cadena nacional, Arévalo de León calificó como "crucial" el año 2026 por los procesos "decisivos" para "elegir nuevas autoridades".